W zasięgu światłowodu sieci Plus, należącej do Grupy Polsat Plus, znajduje się ponad 11 mln domów i mieszkań w Polsce, podał Polkomtel – operator sieci. Jest to największy zasięg internetu stacjonarnego w naszym kraju, podkreślono.

„Z superszybkiego internetu domowego Plusa, który pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 1 Gb/s może korzystać już blisko 23 mln osób. Taka prędkość pozwala na komfortowe korzystanie z usług cyfrowych: od streamingu w jakości 4K, przez granie online, po płynne prowadzenie wideokonferencji i pracę zdalną” – czytamy w komunikacie.

Grupa Polsat Plus jest grupą medialno-telekomunikacyjną, którą tworzą spółki: Cyfrowy Polsat, Polkomtel (operator sieci Plus), Netia, Telewizja Polsat, Grupa Interia, PAK-Polska Czysta Energia i Port Praski.

Źródło: ISBnews