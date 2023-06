Stworzenie krajowych oddziałów Polskiej Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) obok istniejących 54 Zagranicznych Biur Handlowych (ZBH) na świecie wzmocni ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw, m.in. średnich firm, dobrze funkcjonujących na polskim rynku, tworząc szansę ich dalszego wzrostu i rozwoju oraz wzmacniając rozpoznawalność polskich marek, poinformował prezes PAIH Paweł Kurtasz. Podkreślił, że Agencja poprzez rozwój PBH zbada zasoby firm i będzie w stanie zaoferować poszczególnym przedsiębiorcom zarys planu eksportowego.

Prezes Agencji poinformował, że ambicją docelowego stworzenia 12 biur krajowych biur PAIH obok funkcji bezpośredniego kontaktu dla przedsiębiorcy jest stworzenie własnej bazy danych na temat przedsiębiorstw w konkretnych regionach, ich możliwości wolumenów produkcyjnych, ułatwiając kontakt z partnerami, składającymi zapytania poprzez ZBH.

„PAIH ma powierzonych kilka zadań – jednym z nich jest efektywne wspieranie polskiego eksportu. Zidentyfikowaliśmy następujący problem: po pierwsze, nasza instytucja nie jest rozpoznawalna w kraju takim stopniu, w jakim byśmy sobie tego życzyli. Chcemy jako PAIH być bardziej rozpoznawalni z bardzo prostej przyczyny – chcemy łatwiej dotrzeć do naszych klientów. Z naszych usług potrafią skorzystać duże firmy, które wiedzą o naszym istnieniu i znakomicie potrafią wykorzystać nasz potencjał, jednakże istnieje spory obszar firm średnich, do których chcemy dotrzeć” – powiedział Kurtasz podczas konferencji prasowej.

„Firmy skupione na budowie swojej konkurencyjności na rynku rodzimym – nie szukają ekspansji i wielu przypadkach nie są do niej gotowe. Polskie firmy średniej wielkości obecnie to firmy zaczynające swoje istnienie jako firmy rodzinne, a sukcesorzy przejęli bardzo często sposób prowadzenia swojego biznesu od założycieli, nie myśląc o ekspansji, a jest to trudny proces, w którym jako agencja chcemy je wspierać” – podkreślił prezes PAIH.

Zapowiedział, że lokalizacja PBH będzie pokrywać się ze specjalnymi strefami ekonomicznymi i w funkcjonowaniu będą bazować w procesie kontaktu z firmami na udzielonych decyzjach o wsparciu przez strefy ekonomiczne.

„Wykorzystując współpracę ze strefami ekonomicznymi próbujemy lokalizować się w tych samych miejscach, w których strefy występują i mają biura i chcemy ze strefami współpracować, podobnie jak z Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora/ Eksportera (COI/COIE) – jesteśmy otwarci na współpracę” – dodał Kurtasz.

Poinformował, że obsada nowo tworzonych, krajowych biur w większości będzie dwuosobowa. „Tzn. będą to nasi oficerowie łącznikowi w terenie i ich zadaniem będzie współpracować z innymi agencjami, które już funkcjonują i mogą być źródłem danych. W ten sposób powstanie w tym roku 9 a docelowo 12 biur zlokalizowanych na terenie kraju” – wskazał.

„Chcemy dotrzeć do firm z ofertą naszej instytucji, w sposób usystematyzowany. Gdy w 2021 r. zakładane były Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) z koncepcją taką, że gdy firmy urosną rozpoczną proces eksportowy, a ZBH będą ten proces stymulować, być pierwszym źródłem kontaktu i łatwo nawiązywać kontakty zagraniczne i to działa bardzo dobrze. Problem polega na tym, że wiele polskich firm wpadło w pułapkę średniego rozmiaru – czyli są wystarczająco duże by funkcjonować na polskim rynku, ale nie urosną, jeśli nie zaczną eksportować. W związku z tym, chcemy do tych firm dotrzeć. Chcemy sprawdzić, czy produkują towary gotowe, czy komponenty, na jakim są etapie rozwoju i tę wiedzę chcemy skrzyżować z wiedzą, którą mamy z ZBH. Po to powstał kolejny departament PAIH – przekształcony Departament Strategii i Analiz, którego zadaniem będzie gromadzenie danych z polski i rynków zagranicznych, match’ owanie danych, wyszukiwanie punktów wspólnych i proponowanie polskim przedsiębiorcom ekspansji zagranicznej” – dodał.

Prezes podkreślił, że Agencja poprzez rozwój PBH zbada zasoby firm i zaoferować przedsiębiorcom zarys planu eksportowego.

„Prosty plan eksportowy zakłada, że na rynku A bariera wejścia jest niższa, ale poziom marżowości również, na rynku B bariera wyższa, ale prawdopodobnie poziom marżowości również jest wyższy. Jeżeli przedsiębiorca zainteresuje się planem, wtedy może rozpocząć z nami usystematyzowaną współpracę, prowadząc przedsiębiorcę przez eksport” – wyjaśnił Kurtasz

Zwrócił uwagę, że wysoka cena produktu na danym rynku nie oznacza wysokiego poziomu marżowości i ważne jest, by polscy przedsiębiorcy byli lepiej przygotowani do eksportu, zwłaszcza mniejsze firmy.

„Mamy rynki na których możemy sprzedawać. Jeżeli porównamy siłę nabywczą pieniądza jaką jest złotówka i dolara to może się okazać, że te same produkty, które są sprzedawane na polskim rynku na rynku amerykańskim mogą być sprzedawane za 2,5 krotność ceny. Biorąc pod uwagę koszty z obsługą, logistyką i transportem oraz fakt, że w wielu przypadkach nie mamy barier celnych na wiele dóbr, to można znaleźć dużą grupę towarów, która może być sprzedawana w USA i sporym zyskiem, dającym profity producentom w Polsce, a dodatkowo zbuduje eksport. Tego typu działanie jest b. korzystne w wielu płaszczyznach, natomiast by móc po nie sięgnąć musimy lepiej zmapować polski rynek. Oczywiście korzystamy w wielu zewnętrznych baz danych – ale naszą ambicją jest to, by posiadać własną bazę danych – precyzyjną i użyteczną. Chodzi o to by mieć wiedzę na temat konkretnych przedsiębiorstw w konkretnych regionach na temat ich możliwości wolumenów produkcyjnych, by łatwo z tej wiedzy korzystać. Obecnie bardzo często jest tak, że nasze ZBH dostają zapytania o określone towary produkowane w Polsce i muszą ich szukać za pomocą baz danych. Chodzi o to, by mieć tę wiedzę 'insidersko’ jako organizacja i oczywiście bardzo chętnie będziemy się nią dzielić naszymi partnerami. Chcemy stworzyć swoją bazę danych, przy użyciu PBH. Co najważniejsze będzie to kontakt bezpośredni, gdyż z przedsiębiorcą należy zbudować relację opartą na zaufaniu, firma musi być pewna, że jest dobrem dla nas, które chcemy promować, a nie produktem, które chcemy sprzedać. Z takim podejściem wychodzimy do przedsiębiorców i wesprzeć ich działalność, budować polskie marki. By zbudować polskie marki – należy szerzej wyjść ze sprzedażą” – podsumował prezes PAIH.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) planuje otwarcie docelowo 12 Polskich Biur Handlowych (PBH) w całej Polsce, przy czym 9 biur ma zostać uruchomionych do końca tego roku, poinformował dziś prezes PAIH Paweł Kurtasz. W czerwcu PAIH otworzy 3 PBH: tj. w Katowicach, Opolu i Wrocławiu.

PAIH jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez zagraniczne biura handlowe (ZBH).

Źródło: ISBnews