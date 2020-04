Wasz Sklep SPAR uruchomił usługę click&collect w Częstochowie, Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, podała spółka. Zostanie ona do końca kwietnia wdrożona łącznie w 10 miastach w Polsce. Sieć SPAR zakłada również uruchomienie click&collect w kolejnych 10 miastach w maju, jeśli formuła się przyjmie.

„Nowa usługa jest rozwinięciem sprzedaży internetowej realizowanej przez sklepy SPAR oraz Piotr i Paweł o opcję zamówienia produktów przez internet, a następnie odbioru zakupów w sklepie. Zakupy można odbierać w Punkcie Obsługi Klienta w sklepach SPAR oraz Piotr i Paweł – wkrótce jednak wprowadzone zostaną dedykowane miejsca parkingowe przed placówkami. Klient będzie mógł podjechać samochodem, a pracownik wstawi jego zakupy wprost do bagażnika” – czytamy w komunikacie.

Sieć sklepów SPAR wychodzi w ten sposób naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu klientów zakupami produktów spożywczych przez Internet.

„Wprowadzamy usługę click&collect nie tylko w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników. Rozszerzamy równocześnie kanały obsługi i eliminujemy kolejki w naszych placówkach. Zasada działania click&collect jest prosta – klient wchodzi na stronę internetową sieci SPAR lub Piotr i Paweł, robi zakupy w sklepie internetowym, wybiera termin odbioru zamówienia – i gotowe! Zakupy można odebrać w wybranym czasie, wygodnie i bez kolejki. Niebywałą zaletą e-usługi jest dostęp do pełnej oferty produktów SPAR oraz Piotr i Paweł – takiej samej, jak w sklepach stacjonarnych, w tych samych cenach i bez żadnych dodatkowych kosztów” – powiedział dyrektor zarządzający Wasz Sklep SPAR Tomasz Syller, cytowany w materiale.

W sklepach SPAR w związku z pandemią obowiązuje jeszcze częstsza dezynfekcja stanowisk pracy, kas i terminali. We współpracy ze SPAR International zorganizowano import dodatkowych środków higienicznych, m.in.: maseczek na twarz, jednorazowych rękawiczek, plastikowych fartuchów, środków do dezynfekcji i mydeł. Sieć zamówiła także specjalne przyłbice na twarz, które są dystrybuowane do zespołów pracujących w sklepach SPAR. Odbywają się szkolenia w zakresie procedur, wprowadzono także rotacyjne zmiany załogi sklepów oraz skrócenie godzin pracy, wskazano również.

„Od 7 kwietnia 2020 roku aż do odwołania w wybranych placówkach SPAR oraz wszystkich sklepach własnych Piotr i Paweł dla klientów dostępne będą specjalne ulotki z listą zakupową. Po uzupełnieniu zamówienia poza sklepem można zostawić ulotkę w przeznaczonym do tego miejscu – załoga sklepu skompletuje koszyk i zadzwoni do klienta, gdy zakupy będą gotowe do odebrania przy kasie, gdzie ten dokona płatności. Rozwiązanie to umożliwi osobom młodszym realizację zakupów w godzinach dla seniorów” – czytamy dalej.

Sieć zarządzana przez Wasz Sklep SPAR liczy obecnie ponad 210 placówek.

The SPAR Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA.

Źródło: ISBnews