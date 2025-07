Sieci handlowe przeprowadziły blisko 620 tys. promocji w I poł. br. czyli o 14,5% więcej r/r, wobec wzrostu o 9% r/r w I poł. ub.r. i 12,5% wzrostu r/r w całym 2024 r., wynika z analizy UCE Research, Hiper-Com Poland i Grupy Blix. W całym 2025 roku liczba promocji może wzrosnąć o ok. 13-15% r/r.

Według analizy, w tegorocznym zestawieniu jedyny spadek r/r zaliczyły drogerie i apteki – o 9,6%, taka samą liczbę promocji miały sklepy remontowo-budowlane (DiY), a największy skok r/r wykonały sieci cash&carry – o 37,7% r/r. Dalej w rankingu są dyskonty ze wzrostem o 18,5%, sieci convenience – 17,4%, hipermarkety – 15,9%, sklepy RTV-AGD – 11,5%, a także supermarkety – 9%.

„Większy wzrost w I półroczu br. niż w całym ub.r. wynika przede wszystkim z agresywnego otwarcia rynku po okresie wysokiej inflacji i ograniczonej siły nabywczej konsumentów. Dla wielu sieci handlowych oznacza to konieczność odzyskiwania klientów poprzez zwiększoną aktywność promocyjną, co widzimy zarówno w gazetkach, jak i w kanałach online. Warto zaznaczyć, że w latach 2021-2023 rynek był raczej zachowawczy pod względem promocji. Były momenty, że nawet widać było rdr. dwucyfrowe spadki. Dzisiejszy wzrost to niejako odbicie po tamtym okresie” – powiedziała współautorka raportu z Hiper-Com Poland Julita Pryzmont, cytowana w komunikacie.

Zdaniem Marcina Lenkiewicza, współautora raportu z Grupy Blix, dynamika wzrostu liczby promocji w I półroczu br. jest efektem kumulacji kilku czynników – przede wszystkim nadal widocznej wojny cenowej między dyskontami.

„Spadek inflacji wymusił na sieciach handlowych większą aktywność promocyjną, bo sama obniżka cen nie jest już tak silnym argumentem sprzedażowym, jak w latach wysokiej inflacji. Dziś kluczowe jest budowanie wrażenia najtańszego koszyka. W porównaniu do lat wcześniejszych, kiedy liczba promocji spadała z powodu ograniczeń podażowych i wyższych kosztów operacyjnych, obecnie rynek jest bardziej konkurencyjny, a sieci walczą o każdego klienta, stąd tak wyraźny trend wzrostowy” – powiedział Lenkiewicz.

Jedyny spadek liczby promocji w całym zestawieniu zanotowały drogerie i apteki, tj. o 9,6% r/r

„Wynika to głównie z wysokiej presji marżowej i mniejszej elastyczności cenowej niż w segmencie spożywczym i FMCG. Dodatkowo rynek leków OTC jest mocno sezonowy, a konsumenci są mniej podatni na częstotliwość promocji, bardziej kierując się marką i skutecznością produktu. Drogerie mocno inwestują w programy lojalnościowe i personalizowane oferty niż w masowe akcje promocyjne, co może ograniczać liczbę promocji w klasycznych publikacjach” – ocenił ekspert z Grupy Blix.

W przypadku formatu DIY (sklepy remontowo-budowlane) różnica procentowa pomiędzy 2025 a 2024 rokiem wyniosła 0%.

„Brak zmian w tym segmencie to sygnał ostrożnej polityki promocyjnej. Po dużych wzrostach z czasów pandemicznego boomu remontowego, sieci te obecnie utrzymują promocje na stabilnym poziomie. Koncentrują się bardziej na marżach i asortymencie projektowym niż na wolumenie promocji” – powiedziała ekspertka z Hiper-Com Poland.

Pozostałe analizowane segmenty zaliczyły wzrosty r/r, a najwyższy należy do sieci typu cash&carry – 37,7%. Następnie są dyskonty – 18,5%, sieci typu convenience – 17,4% oraz hipermarkety, sklepy RTV-AGD i supermarkety – odpowiednio ze wzrostami o 15,9%, 11,5% i 9% r/r.

„Format cash&carry przegonił dyskonty, hipermarkety i sieci convenience pod względem wzrostu liczby promocji. Wynikało to z konieczności odbudowy pozycji w segmencie B2B i HoReCa oraz walki o klientów detalicznych, którzy coraz częściej wybierają dyskonty ze względu na atrakcyjne ceny i szerokie akcje promocyjne. To one stały się realną alternatywą dla małych biznesów i gastronomii. Dyskonty, podbijając rynek wojną cenową, wyznaczyły nowe standardy agresywnej komunikacji promocyjnej. To wymusiło na cash&carry intensyfikację działań, aby nie zostać w tyle” – stwierdził Lenkiewicz z Grupy Blix.

W opinii współautorki raportu z Hiper-Com Poland, wynik segmentu cash&carry to efekt silnej aktywizacji B2B w gastronomii, hotelarstwie i usługach, które po pandemii oraz przy niższej inflacji notują odrodzenie i potrzebują atrakcyjnych ofert hurtowych. Według niej, nie jest to chwilowy skok, ale prawdopodobnie początek długofalowej reorientacji cash&carry na bardziej konkurencyjny model cenowy.

Współautor badania z Grupy Blix dodał, że w II półr. br. można spodziewać się utrzymania wysokiej aktywności promocyjnej sieci, choć dynamika może lekko spowolnić względem rekordowego I półrocza – głównie ze względu na efekty bazy i wyhamowanie wojny cenowej.

„Spadająca inflacja nie oznacza realnych obniżek cen, więc promocje wciąż będą kluczowym narzędziem przyciągania klientów, zwłaszcza w okresach wzmożonych zakupów. Konsumenci nadal będą oczekiwać intensywnej komunikacji promocyjnej, co zmusi sieci, szczególnie dyskonty i drogerie, do utrzymania trendu na plusie” – ocenił.

„W Hiper-Com Poland prognozujemy, że w całym roku liczba promocji wzrośnie o około 13-15% r/r. Kluczowe będą takie kwestie, jak poziom inflacji, siła nabywcza konsumentów, dalszy rozwój wojny cenowej oraz strategia producentów, którzy coraz częściej wspierają sieci w działaniach promocyjnych, by utrzymać rotację towarów. Klienci mogą więc nadal liczyć na dużą dostępność promocji, zwłaszcza w segmencie spożywczym i FMCG” – podsumowała ekspertka.

Analitycy z UCE Research, Hiper-Com Poland i Grupy Blix przeanalizowali blisko 8 tys. gazetek handlowych z promocjami o łącznej ilości ponad 172 tys. stron i powierzchni prawie 4,5 mln cm2 wydanych w I półroczu 2025 i 2024 roku. W ww. publikacjach znalazło się w sumie blisko 1,2 mln promocji. Pod uwagę wzięto 8 największych formatów na rynku retailowym, tj. wszystkie dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience i cash&carry. Ponadto sprawdzono drogerie i apteki, sieci DiY oraz sklepy RTV-AGD.

Źródło: ISBnews