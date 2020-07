Silvair ogłosił partnerstwo z firmą Sylvania – dostawcą pełnego spektrum profesjonalnych i architektonicznych rozwiązań oświetleniowych, podano w komunikacie.

„W ramach podpisanej umowy, Sylvania rozszerza swoje portfolio o oprawy wykorzystujące technologię Bluetooth Mesh, które mogą łączyć się z innymi produktami oświetleniowymi i czujnikami zgodnymi z tym standardem. Silvair odpowiada również za dostarczenie technologii w postaci narzędzi do uruchamiania i konfiguracji sieci oświetleniowych. Umożliwia to szybkie, bezproblemowe i tanie zainstalowanie profesjonalnego systemu do kontroli oświetlenia” – czytamy w komunikacie.

Sylvania z siedzibą w Budapeszcie operuje w ponad 25, a sprzedaje swoje produkty w ponad 45 krajach, na całym świecie. Łącznie zatrudnia ponad 1700 osób. Właścicielem Sylvania jest Shanghai Feilo Acoustics Co Ltd, spółka notowana na giełdzie w Szanghaju, podano także.

„Standard Bluetooth mesh z każdym dniem staje się coraz bardziej powszechny. Cieszymy się, że Sylvania dołącza do tego otwartego ekosystemu. Jako ich partner technologiczny dbamy o ciągły rozwój naszych rozwiązań z zakresu kontroli oświetlenia a tym samym wspieramy Sylvanie w dążeniu do osiągnięcia sukcesu rynkowego”- powiedział CEO w Silvair Rafał Han, cytowany w komunikacie.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things – Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.

Źródło: ISBnews