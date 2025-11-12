Marka Sinsay otworzyła swój 2000. salon – w kazachskim Turkiestanie – a w najbliższym czasie pojawi się na dwóch kolejnych rynkach: w Gruzji i Mołdawii, podało LPP. Rozbudowa sieci Sinsay wpisuje się w strategię LPP zakładającą przyspieszenie ekspansji zagranicznej i wzmacnianie obecności na rynkach o wysokim potencjale wzrostu, obecnie Sinsay ma salony w 24 krajach, zaznaczono.

Od momentu uruchomienia tysięcznego sklepu w marcu 2024 roku marka podwoiła liczbę lokalizacji w ciągu 19 miesięcy, utrzymując średnie tempo dwóch otwarć dziennie. W samym 2025 roku uruchomiono już ponad 500 nowych salonów, podano.

„Przekroczenie granicy 2000 salonów jest efektem konsekwentnej realizacji naszego planu rozwoju i optymalizacji sieci sprzedaży. Sukces Sinsay pokazuje, że obrana strategia działa – potrafimy rosnąć zarówno tam, gdzie rynek jest już ukształtowany, jak i tam, gdzie dopiero nabiera tempa. Ekspansja to nie tylko liczby – to odpowiedź na zmieniające się potrzeby konsumentów, którzy dziś kupują omnichannelowo, oczekując spójnego doświadczenia niezależnie od miejsca zakupu. Dlatego rozwój Sinsay to nieustanna ewolucja – koncept, który rośnie razem z klientem” – powiedział wiceprezes LPP oraz dyrektor zarządzający Sinsay Marcin Piechocki, cytowany w komunikacie.

„Rozwój marki Sinsay jest dowodem na to, że strategia grupy LPP, zakładająca dywersyfikację geograficzną i formatową, przynosi wymierne efekty. Nie stawiamy na jeden region czy jeden model – rozwijamy się tam, gdzie widzimy potencjał i gdzie możemy najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klientów. Azja Centralna, Europa Południowa, Europa Środkowo-Wschodnia – każdy z tych regionów ma swoją specyfikę, a my potrafimy się do niej dostosować. Już wkrótce marka Sinsay pojawi się także w Gruzji i Mołdawii, rozszerzając naszą obecność na kolejnych, perspektywicznych rynkach” – dodał.

Dwutysięczny sklep Sinsay o powierzchni 766 m2 został otwarty w Turkiestanie – historycznym mieście na Jedwabnym Szlaku, który dziś należy do najdynamiczniej rozwijających się ośrodków w Kazachstanie. Choć to otwarcie symbolizuje rosnące znaczenie Azji Centralnej w planach ekspansji marki, Europa pozostaje równie ważnym kierunkiem jej rozwoju. W tym roku brand uruchomił blisko 30 dużych salonów o powierzchni powyżej 1000 m2 m.in. w Polsce, Rumunii, Włoszech, Chorwacji, Kosowie i na Węgrzech, podkreślono.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2024 (luty 2024 – styczeń 2025) spółka miała 20,2 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews