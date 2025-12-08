Skarbiec TFI nawiązał współpracę z Biurem Maklerskim Pekao, dzięki czemu rozszerzy sieć dystrybucji swoich produktów, podało Towarzystwo. W ramach rozwiązania parasolowego Skarbiec FIO w sieci sprzedaży BM Pekao dostępnych jest 12 subfunduszy.

„Skarbiec TFI systematycznie rozwija sieć dystrybucji funduszy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. Stawiamy na własne rozwiązania, przykładem jest nasza platforma transakcyjna Skarbiec24, którą uruchomiliśmy pod koniec 2024 r., a także współpracę

z renomowanymi pośrednikami oferującymi produkty finansowe oraz tak istotnymi graczami rynkowymi jak duże sieci bankowe. Jestem przekonany, że oferta Skarbiec TFI, a w szczególności dostępna w jej ramach różnorodna pula ciekawych strategii inwestycyjnych znajdzie uznanie w oczach klientów BM Pekao” – powiedział prezes Piotr Szulec, cytowany w komunikacie.

W ramach rozwiązania parasolowego Skarbiec FIO, oferowanego w sieci sprzedaży BM Pekao, dostępnych jest 12 subfunduszy. Są to: trzy fundusze dłużne, trzy fundusze akcji polskich, cztery akcji zagranicznych, jeden fundusz mieszany oraz jeden z obszaru tzw. innych klas aktywów (surowce), wymieniono.

Jednostki uczestnictwa funduszy Skarbiec TFI oferowane we współpracy z BM Pekao są dystrybuowane bezpośrednio w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego oraz Pełnozakresowych Punktach Usług Maklerskich Bankowości Prywatnej, jak i za pośrednictwem serwisu Pekao24 oraz aplikacji PeoPay, podano także.

Skarbiec TFI powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jjest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce. Skarbiec TFI jest pionierem we wprowadzaniu na rynek wielu obecnie powszechnie stosowanych rozwiązań produktowych, takich jak fundusze parasolowe, fundusze inwestycyjne zamknięte czy fundusze rynku pieniężnego.

Źródło: ISBnews