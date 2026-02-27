Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) określiła łączną kwotę składek na fundusze bankowe BFG w 2026 r. w wysokości 2 725 mln zł, podał Fundusz. Łączne obciążenie sektora bankowego w stosunku do 2025 r. wzrośnie o 19 mln zł (0,7%).

Zgodnie z decyzją Rady BFG, w 2026 r. Fundusz nie będzie pobierał składek na fundusz gwarancyjny banków, a składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wyniesie 2 725 mln zł. Decyzja Rady BFG pozwoli uniknąć skokowego wzrostu składek w 2027 r.,

gdy spodziewany jest powrót do poboru składek na fundusz gwarancyjny banków. Zyski wypracowywane przez BFG, w tym w 2025 r. na poziomie ok. 1 385 mln zł, znacząco ograniczają wysokość pobieranych składek, podkreślono.

„Na koniec 2025 r. przekroczony został poziom docelowy 1,6% kwoty środków gwarantowanych w bankach, co skutkuje brakiem składki na fundusz gwarancyjny banków. Jest to w dużej mierze zasługa wysokiej zyskowności Funduszu. Rada BFG uznała jednak, że utrzymująca się korzystna rentowność sektora bankowego w Polsce jest właściwym momentem, aby przyspieszyć odbudowę funduszu przymusowej restrukturyzacji banków. Stąd decyzja, żeby łączny wymiar składek nie był niższy niż w roku ubiegłym” – powiedział prezes zarządu BFG Maciej Szczęsny, cytowany w komunikacie.

W przypadku sektora bankowego poziomy minimalne i docelowe oraz terminy na ich osiągnięcie przedstawiają się następująco:

Fundusz gwarancyjny banków:

– Poziom minimalny – 0,8% środków gwarantowanych;

– Poziom docelowy – 1,6% środków gwarantowanych – utrzymanie poziomu

Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków:

– Poziom minimalny – 1,0% środków gwarantowanych – w 2028 r.;

– Poziom docelowy – 1,2% środków gwarantowanych – do 31 grudnia 2034 r., wymieniono w materiale.

Wg stanu na koniec 2025 r. poziom zabezpieczenia środków systemu gwarantowania depozytów w bankach wynosił 1,6005% środków gwarantowanych, a funduszu przymusowej restrukturyzacji banków 0,8102% środków gwarantowanych. Są to poziomy obliczone na podstawie wstępnych danych o poziomach funduszy BFG przed badaniem sprawozdania finansowego BFG przez firmę audytorską. Dane

zaudytowane BFG przedstawia w raporcie rocznym, publikowanym w III kwartale roku.

Składki na fundusze kasowe w 2026 r. wyniosą łącznie 0,02 mln zł W przypadku sektora SKOK, składki na fundusz gwarancyjny kas w 2026 r. nie będą pobierane, a składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosą 20,0 tys. zł.

Źródło: ISBnews