Wprowadzenie, na razie w ramach pilotażu, sklepów pod marką Spar na stacje sieci Avia, zarządzanej przez Unimot, może zwiększyć sprzedaż pozapaliwową na tych stacjach nawet o 20%, poinformował ISBnews prezes Unimotu Adam Sikorski.

„Sieć Avia ma bardzo dobre doświadczenia ze współpracy z marką Spar, choćby z rynku szwajcarskiego, gdzie nawet w dobrze zarządzanych sklepach nastąpił wzrost sprzedaży pozapaliwowej, jak również wzrost sprzedaży samych paliw, bo marka Spar przyciąga nowych klientów” – powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews.

Według niego, te wzrosty sięgały nawet 20% i porównywalnych można się spodziewać także na stacjach w Polsce.

„Dajemy sobie około pół roku na ocenę funkcjonowania programu pilotażowego, w którym uczestniczyć będzie pięć stacji, a w II półroczu 2022 roku należy się spodziewać decyzji co dalej. Jestem optymistycznie nastawiony do tej współpracy, bo nasze oferty się dobrze uzupełniają. Już po kilku dniach funkcjonowania sklepu Spar na stacji Avia w Poznaniu widzimy, że dobrze się to rozwija” – dodał prezes.

Zapewnił, że jeśli zapadnie decyzja o rozszerzeniu współpracy, kolejne sklepy w barwach Spar pojawią się jeszcze w 2022 roku, choć za wcześnie dziś mówić o konkretnej liczbie.

„Patrzę na to porozumienie bardzo szeroko, nie wykluczam na przykład, że w przyszłości nie tylko będą się pojawiać sklepy Spar na stacjach Avia, ale być może przy niektórych większych, istniejących sklepach Spar pojawią się zupełnie nowe stacje Avia” – podkreślił.

Szef Unimotu zaznaczył, że w obszarze sprzedaży pozapaliwowej sieć Avia ma bardzo duży potencjał.

„Sieć detaliczna już jest zyskowna, widzimy duży potencjał wzrostu w 2022 roku, a jeśli jeszcze dodatkowo uda się poprawić sprzedaż pozapaliwową, to wróży to bardzo dobrze na przyszłość” – podsumował.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,82 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2020 r.

Źródło: ISBnews