Cele skorygowanej „Strategii Sonel SA na lata 2025-2027” zakładają 20 mln zysku netto i nie mniej niż 200 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w segmencie miernikowym i usług montażu w 2027 r., podała spółka. Strategia zakłada też minimum 25% marży brutto i 17% wskaźnika ROE.

„Zakładany wzrost świadczy o dynamicznym rozwoju podmiotu i skuteczności naszej strategii sprzedażowej i marketingowej. Realizacja tego celu pozwoli na dalsze inwestycje w innowacje, rozwój oferty oraz umacnianie pozycji rynkowej. Stabilny wzrost przychodów zwiększa także bezpieczeństwo finansowe i możliwości ekspansji zagranicznej” – czytamy w prezentacji.

Korekta wynika ze zmian struktury grupy, które miały miejsce w połowie 2025 r., jak również dotyczą intensyfikacji działań w kluczowych obszarach kompetencyjnych. Zwiększenie ma być realizowane dwutorowo poprzez rozwój i wdrażanie nowych produktów, odpowiadających na zmieniające się potrzeby rynku i transformację energetyczną, oraz maksymalizacja potencjału obecnego portfolio. Zmiany mają pozytywnie wpłynąć na poziom przychodów spółki w kolejnych latach, podano także.

Sonel to producent przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki, przemysłu, elektromobilności i odnawialnych źródeł energii. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Miała 242 mln zł przychodów w 2024 r.

