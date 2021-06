Najwyższą dynamikę inwestycji w 2020 r. odnotowano w strefie tarnobrzeskiej, katowickiej, pomorskiej oraz wałbrzyskiej, wynika z Informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w 2020 r., przedstawionej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT). W 2020 r. skumulowana wartość zainwestowanego kapitału wyniosła blisko 145,9 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 13,9 mld zł, czyli o 10,5% w stosunku do roku poprzedniego.

„Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie zezwoleń, które były ważne na dzień 31 grudnia 2020 r., ponieśli od początku istnienia stref nakłady inwestycyjne w wysokości 145,88 mld zł. W stosunku do 2019 r. inwestycje wzrosły o ponad 13,88 mld zł, tj. o 10,52%” – czytamy w informacji.

Najwyższą dynamikę inwestycji w 2020 r. odnotowano w strefie tarnobrzeskiej, w której nakłady inwestycyjne zwiększyły się w stosunku do 2019r. o 26,13%. Relatywnie wysokim wzrostem inwestycji charakteryzowały się również strefy: katowicka (wzrost o 23,75%),pomorska (o13,06%) oraz wałbrzyska (o 10,03%)”, podano także.

W 2020 r., podobnie jak w latach ubiegłych, największy udział w skumulowanej wartości inwestycji miały strefy: wałbrzyska – 20,94%,katowicka – 19,02% i łódzka – 10,53%,natomiast najmniejszy – strefa słupska (1,56%) i starachowicka (1,61%).

Żadna strefa nie odnotowała w 2020 r. spadku skumulowanej wartości inwestycji. W wartościach bezwzględnych największy wzrost inwestycji w porównaniu z 2019 r. wystąpił natomiast strefie katowickiej i wyniósł prawie 5,33 mld zł.

W porównaniu z 2019 r. powierzchnia nieruchomości zagospodarowanych zwiększyła się o 494,75 ha, a więc o 2,16%, Największy wzrost miał miejsce w strefie katowickiej i wyniósł prawie 117,56 ha. Na kolejnych pozycjach znalazły się strefy: kostrzyńsko-słubicka (wzrost o 74,85 ha) i wałbrzyska(o 52,39 ha).

Spadek powierzchni zagospodarowanej wystąpił tylko w strefie kamiennogórskiej, przy czym był niewielki i wyniósł niespełna 2 ha, podano także.

W 2020 r. pierwsze miejsce pod względem kapitału ulokowanego w strefach zajęli przedsiębiorcy z Polski z nakładami na poziomie 32,73 mld zł. Ich inwestycje były większe niż w 2019 r. o ok. 1,92 mld zł, ale udział w ogólnej wartości zainwestowanego kapitału spadł do 22,44%. Inwestycje przedsiębiorców z Niemiec wyniosły ponad 31,18 mld zł, co dało udział na poziomie 21,38%, tj. o prawie 0,5 pkt proc. wyższym niż w 2019 r. Trzecią pozycję zajęli przedsiębiorcy z Holandii, wyprzedzając inwestorów z Luksemburga i USA. Ich udziały w inwestycjach ogółem wyniosły odpowiednio: 6,8%, 5,72% i 5,38%.

Największym udziałem kapitału pochodzącego z Polski, podobnie jak w latach wcześniejszych, charakteryzowały się strefy: suwalska (80,46%) i starachowicka (62,4%) oraz strefa krakowska (ponad 50%) i warmińsko-mazurska (42,35%).

Z kolei największym udziałem kapitału niemieckiego, sięgającym aż 62,64%, charakteryzowała się strefa kamiennogórska, a na dalszych miejscach były strefa legnicka (udział inwestycji niemieckich wynosił tutaj 61,98%) oraz wałbrzyska (29,75%)

Łączne nakłady inwestycyjne piętnastu największych inwestorów (Opel Manufacturing Poland sp. z o.o, Volkswagen Poznań sp. z o.o. Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o., NGK Ceramics Polska sp. z o.o. Toyota Motor Manufacturing Poland sp.z o.o. Essity Operations Poland sp. z o.o. Bridgestone Stargard sp. z o.o. Mondi Świecie S.A. Mondelez Polska Production sp. z o.o. Egger Biskupiec sp. z o.o. Euroglas Polska sp. z o.o. LG Chem Wrocław Energy sp. z o.o.. Electrolux Poland sp. z o.o. Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. Guardian Częstochowa sp. z o.o) na koniec 2020 r. wyniosły prawie 35,4 mld zł, co stanowiło 24,3% całkowitej wartości inwestycji zrealizowanych w strefach. Udział inwestycji czołowych inwestorów był o 2,3 pkt proc. wyższy niż w 2019 r.

Biorąc pod uwagę nakłady inwestycyjne na 1 ha najlepszy wynik osiągnęła strefa katowicka. Na 1 ha zagospodarowanego terenu przypadło w niej 25,29 mln zł inwestycji. Na kolejnych pozycjach są strefy: legnicka, kamiennogórska i łódzka, z nakładami przekraczającymi 20 mln zł. Największy przyrost w stosunku do 2019 r. odnotowano w strefach: katowickiej (o 5,05 mln zł), tarnobrzeskiej (o 3,5 mln zł)i wałbrzyskiej(o 1,94 mln zł). Spadek średniej wartości inwestycji na 1 ha miał natomiast miejsce w strefie legnickiej. Nakłady w tej strefie spadły o 0,32 mln zł (z 20,97 mln zł do 20,65 mln zł).

Największy udział w skumulowanej wartości inwestycji mieli przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej (prawie 27,6%). Kolejne miejsca zajęli producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (niespełna 9,1%) oraz wyrobów metalowych (ok. 7,4%).

Branża motoryzacyjna, która należała do wiodących w czterech strefach, tj.: w katowickiej, legnickiej, wałbrzyskiej i kostrzyńsko-słubickiej. Inwestycje z tworzyw sztucznych i gumy wyraźnie dominowały w strefie mieleckiej oraz pomorskiej. Producenci wyrobów metalowych, mieli znaczące udziały w inwestycjach stref: krakowskiej (20,34%), suwalskiej (15,4%),mieleckiej (13,31%)i tarnobrzeskiej (12,06%).

Sektor spożywczy w żadnej strefie nie był dominujący, ale w producenci artykułów spożywczych byli silnie reprezentowani m.in. w strefie warmińsko-mazurskiej oraz wałbrzyskiej.

Działalność związana z produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (dział 23) znalazła się w gronie wiodących branż strefie łódzkiej (15,86%), starachowickiej (z udziałem 26,38%),słupskiej (10,46%) i katowickiej (9,95%).

Przedsiębiorcy z branży papierniczej najwięcej zainwestowali w strefie pomorskiej. Branża drzewna z kolei była branżą wiodącą w strefie: słupskiej, suwalskiej, warmińsko-mazurskiej. Podobnie jak w ostatnich latach działalność związana z produkcją chemikaliów i wyrobów chemicznych była wiodącą w strefie starachowickiej.

Na koniec 2020 r. specjalne strefy ekonomiczne obejmowały tereny zlokalizowane w 186 miastach i 311 gminach. Łączna powierzchnia stref w Polsce wynosiła 22 949,5 ha.

Źródło: ISBnews