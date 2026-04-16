Sławomir Niżałowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Dino Polska ze skutkiem na moment jej złożenia. Rezygnacja została uzasadniona względami osobistymi, podała spółka.

Niżałowski był członkiem zarządu, dyrektorem ds. organizacji i zarządzania operacyjnego. Funkcję dyrektora objął we wrześniu 2025 r., a do zarządu wszedł w styczniu 2026 r.

Dino to ogólnopolska sieć oraz wiodący gracz w segmencie średniej wielkości supermarketów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

