Banki wchodzące w skład Systemu Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK) nie będą brały aktywnego udziału w restrukturyzacji Getin Noble Banku, zapewnią tylko wsparcie finansowe, poinformował prezes BNP Paribas Bank Polska Przemysław Gdański.

„Ani sam SOBK, ani będące jego akcjonariuszami banki, nie biorą aktywnego udziału w całym procesie restrukturyzacji, zapewniając wielomiliardowe wsparcie finansowe procesu” – napisał Gdański w przesłanym komentarzu.

Podkreślił, że decyzja o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku była konieczna.

„Nie było dla nikogo tajemnicą w jakiej kondycji był Getin Noble Bank. Mimo niezaprzeczalnych wysiłków kadry zarządzającej i pracowników, był on od lat zagrożony upadłością i nie spełniał regulacyjnych wymogów kapitałowych. Dodatkowo, koszty tzw. wakacji kredytowych, gigantycznie obciążające cały sektor bankowy, niewątpliwie jeszcze bardziej pogorszyły sytuację banku. Potencjalny upadek relatywnie dużego banku stwarzałby ryzyko dla całego systemu bankowego, które byłoby trudne do zarządzenia” – stwierdził.

„Rozpoczęcie procesu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku pozwala na uniknięcie potencjalnej upadłości banku, co oznaczałoby ogromne zawirowania na rynku i poważne straty dla części deponentów. Dziś klienci banku mogą czuć się bezpiecznie myśląc o swoich pieniądzach” – podkreślł, dodając. że środki klientów Getin Noble Banku będą od teraz znajdowały się w instytucji kontrolowanej bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a to zapewnia im bezpieczeństwo.

System Ochrony Banków Komercyjnych został stworzony latem przez osiem największych banków. Jego celem jest zapewnienie płynności i wypłacalności banków-uczestników na warunkach i w zakresie określonym w umowie systemu ochrony, a także wspieranie przymusowej restrukturyzacji prowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny banku będącego spółką akcyjną i przejęcia banku będącego spółką akcyjną. Udział banków w kapitale zakładowym SOBK to: Santander Bank Polska – ok. 12,9%, BNP Paribas Bank Polska – 9,4%, Alior Bank – ok. 8,1%, Bank Millennium – 8,5%, mBank – 12,2%, Bank Pekao – 14,7%, ING Bank Śląski – 13% oraz PKO Bank Polski – 21,1%.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął dziś przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, którego działalność zostanie przeniesiona 3 października do wspólnego banku BFG i SOBK. Zarząd banku uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone. Administratorem GNB został Paweł Małolepszy. Łączna kwota przeznaczona na ustabilizowanie sytuacji i pokrycie strat GNB banku to 10,34 mld zł.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 48,37 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews