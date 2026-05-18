SoftBlue podpisało z Centrum e-Zdrowia umowę na dostarczenie systemu Asystenta AI (VoiceBot) dla Centralnej e-Rejestracji, podała spółka. W ramach kontraktu firma wdroży oraz utrzyma technologię wspierającą obsługę telefoniczną pacjentów w publicznym systemie ochrony zdrowia. Wartość umowy wynosi 23,6 mln zł brutto, a realizacja i utrzymanie systemu obejmą okres 60 miesięcy.

Centrum e-Zdrowia, podległe Ministerstwu Zdrowia, odpowiada za rozwój i utrzymanie systemów informatycznych w polskiej ochronie zdrowia. Zawarta umowa z SoftBlue to istotny etap cyfryzacji kontaktu z pacjentem i wdrażania narzędzi, które mają poprawiać dostępność świadczeń oraz usprawniać organizację ruchu pacjentów w systemie. Wdrożenie działającego systemu zaplanowane jest na lipiec 2026 roku, podano w komunikacie.

„Podpisanie umowy z Centrum e-Zdrowia potwierdza nasze kompetencje w realizacji projektów voicebotowych dla sektora publicznego. Centralna e-Rejestracja wymaga rozwiązania, które połączy skalowalność, stabilność i wysoką jakość komunikacji z pacjentem” – powiedział prokurent SoftBlue Tomasz Kierul, cytowany w materiale.

Rozwiązanie rozwijane przez SoftBlue w ramach marki EasyCall powstanie z wykorzystaniem technologii ElevenLabs, globalnej firmy specjalizującej się w generowaniu i przetwarzaniu mowy. Zastosowanie tej technologii ma zwiększyć naturalność wypowiedzi, płynność dialogu oraz jakość komunikacji głosowej w projekcie wymagającym wysokiej skalowalności i stabilności operacyjnej. W praktyce oznacza to rozwój systemu, który nie tylko automatyzuje kontakt z pacjentem, ale też odpowiada na wymagania dużego publicznego projektu pod względem jakości rozmowy i efektywności obsługi, podkreślono.

Podpisanie umowy potwierdza kompetencje SoftBlue i EasyCall w realizacji projektów voicebotowych dla sektora publicznego oraz wzmacnia pozycję spółki w obszarze rozwiązań wspierających cyfryzację ochrony zdrowia. Projekt wpisuje się jednocześnie w szerszy trend automatyzacji komunikacji w medycynie, napędzany przez rosnącą presję kosztową, niedobór personelu administracyjnego oraz potrzebę poprawy dostępności usług dla pacjentów, zakończono w informacji.

SoftBlue to spółka technologiczna notowana na rynku NewConnect od 2015 roku, działająca w obszarze nowych technologii, IT oraz telekomunikacji. Firma specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, automatyzację procesów oraz działalność w zakresie projektowania elektroniki i embeded.

