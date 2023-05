Notowana na rynku NewConnect i działająca w branży IT spółka SoftBlue intensywnie rozwija swoją markę INTechHouse, dedykowaną zagranicznym projektom nearshoringowym i outsourcingowym z zakresu software’u i hardware’u. Obecnie z rozwiązań bydgoskiej firmy korzystają klienci z czterech kontynentów z branż gamingowej, przemysłowej, zdrowotnej czy finansowej. Łącznie jest ich ponad dwustu.

– Aktualnie jednym z naszych najważniejszych celów jest rozwój działalności na rynkach zagranicznych, w czym pomóc ma INTechHouse. Od blisko dwóch dekad rozwiązujemy problemy biznesowe z wykorzystaniem technologii, a z naszych usług korzystają również klienci spoza Polski. Realizujemy projekty dla firm z Europy, Ameryki Północnej, Bliskiego Wschodu czy Azji. Wykorzystując te doświadczenia, stworzyliśmy właśnie INTechHouse – markę dedykowaną klientom zagranicznym. Wierzymy, że dzięki niej nawiążemy współpracę z kolejnymi podmiotami zagranicznymi, co wpłynie pozytywnie na nasz rozwój oraz wzrost przychodów – mówi Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA.

SoftBlue zamierza być firmą jak najbardziej zdywersyfikowaną pod kątem geograficznym, aby zawirowania na jednym rynku nie były dla niej odczuwalne. W ramach INTechHouse spółka oferuje profesjonalne wsparcie w obszarze software oraz hardware dla klientów działających w branżach produkcyjnej, opieki zdrowotnej, logistycznej, transportowej, oil&gas, Fintech oraz nieruchomości. Zespół INTechHouse projektuje i dostarcza dedykowane rozwiązania z zakresu elektroniki, oprogramowania oraz ekorozwiązań.

Cele SoftBlue to również przywrócenie naturalnej równowagi i poprawa jakości życia przyszłych pokoleń. Firma wdraża innowacje technologiczne dla klientów oraz tworzymy własne produkty, które wpisują się w te założenia.

– Dostarczane przez nas oprogramowanie np. rozwiązania digitalizujące obieg dokumentacji, odczuwalnie redukują zużycie papieru i emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Nasze produkty do monitorowania mediów pomagają zmniejszyć zużycie wody i energii oraz zoptymalizować zarządzanie mediami. W portfolio można znaleźć również produkt do monitoringu jakości powietrza oraz rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, która pozwala wielu biznesom wejść na wyższy poziom i ułatwia wiele procesów. Jednym z rozwiązań SoftBulue opartych o AI są voiceboty usprawniające komunikację i przyspieszające proces obsługi klienta. Z kolei ADC (system zarządzania produkcją i energią) wykorzystuje zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego – dodaje Michał Kierul.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat tempo rozwoju nowych technologii i rozwiązań informatycznych w biznesie było ogromne. Postęp technologiczny przyczynił się do powstania innowacyjnych narzędzi i platform (np. chmura, sztuczna inteligencja, blockchain), które zrewolucjonizowały sposób działania wielu firm i branż.

– Dziś technologie informatyczne są kluczowe dla sukcesu każdej organizacji, niezależnie od specjalizacji czy wielkości przedsiębiorstwa. Rozwiązania IT pozwalają na bardziej efektywną obsługę klientów, poprawiają i ułatwiają procesy biznesowe oraz umożliwiają dostęp do analizy danych, która jest niezbędna do dalszego rozwoju i wyciągania wniosków. Obecnie trudno sobie wyobrazić, że biznes mógłby funkcjonować bez IT – uważa Michał Kierul.

Z tegorocznego raportu serwisu Emerging Europe wynika, że nasz rodzimy sektor IT jest trzecim pod względem konkurencyjności wśród 23 państw Europy Środkowej i Wschodniej (po Estonii i Litwie). Branża IT w Polsce ciągle się rozwija, wzrasta liczba zatrudnionych w niej pracowników oraz ich zarobki. Rynek informatyczny zatrudnia 525 tys. polskich specjalistów, których wynagrodzenie średnie wynosi 174 proc. średniej płacy krajowej.

Źródło: Spółka