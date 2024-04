Software Mansion otrzymało 1 247 500 tokenów StarkNet, które wyceniane są na ok. 9,24 mln zł według kursu z dnia 11 kwietnia 2024 r., podała spółka. To efekt umowy z firmą StarkWare Industries z 2022 r., na mocy której Software Mansion ma pozyskać łącznie 2 495 000 tokenów STRK; będą one wypłacane w równych, miesięcznych transzach do kwietnia 2026 r.

Z okazji uruchomienia sieci StarkNet, 12 kwietnia spółka otrzymała w ramach jednej transakcji kryptowaluty odpowiadające 24 transzom, podano.

„Software Mansion uprawnione jest do otrzymania łącznie 0,05% tokenów StarkNet przydzielonych firmie StarkWare Industries w ramach świeżo uruchomionej sieci StarkNet. Kluczowym warunkiem otrzymania tokenów był start sieci StarkNet, przy budowaniu której Spółka miała swój udział. Tokeny StarkNet zostały dopuszczone do obrotu w lutym bieżącego roku, wobec tego firma StarkNet Industries zdecydowała o przydzieleniu 2 495 000 tokenów, wycenianych na około 7,4 zł za sztukę na dzień 11 kwietnia 2024 r.” – czytamy w komunikacie.

Pula przydzielonych tokenów rozłożona jest na 48 równych, miesięcznych transz, z czego 24 transze zostały wypłacone 12 kwietnia 2024.

„Z firmą StarkWare Industries podpisaliśmy dwie umowy. Na podstawie pierwszej umowy świadczymy usługi wytwarzania oprogramowania na standardowych warunkach komercyjnych. Dodatkowa, druga z nich, to umowa partnerstwa strategicznego, będącego pewną formą programu motywacyjnego – w ramach tej umowy mieliśmy otrzymać dodatkowo tokeny StarkNet w formie 'sucess fee’. Zgodnie z umową, data uruchomienia tokenów StarkNet nie została określona w czasie, a liczba przynależnych Spółce tokenów była podana nie wprost i zależała od czynników będących poza naszą kontrolą” – skomentował prezes Marcin Skotniczny, cytowany w komunikacie.

StarkWare Industries to startup zajmujący się budową rozwiązań do skalowania sieci Ethereum. W szczególności StarkNet jest siecią warstwy 2 mającą rozwiązać problem powolnych i drogich transakcji oraz smart contractów na blockchainie Ethereum. Software Mansion współpracuje ze StarkWare Industries od końca 2021 roku jako jedna z kluczowych organizacji rozwijających sieć StarkNet, podano także.

Software Mansion specjalizuje się w takich obszarach, jak: aplikacje mobilne i webowe, infrastruktura, streaming i multimedia, blockchain, AI, d esign UX/UI i narzędzia deweloperskie dla programistów. Rozwija także własne narzędzia deweloperskie publikowane jako open-source. Spółka w 2023 r. zadebiutowała na rynku NewConnect.

