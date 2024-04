Solaris Bus & Coach pozyskał zamówienie na dostawy 244 autobusów CNG dla przewoźnika ATAC w Rzymie, podała spółka. Łącznie z wcześniejszym zamówieniem na 110 autobusów hybrydowych i przy maksymalnym wykorzystaniu opcji przez zamawiającego, kontrakty wraz z usługami serwisowymi osiągną wartość ponad 200 mln euro.

„Dzięki temu do stolicy Włoch w 2024 i 2025 roku trafią 244 autobusy Solaris Urbino 12 CNG na gaz ziemny. Zamówienie na gazowce zakłada tzw. opcję, czyli możliwość zwiększenia liczby pojazdów o kolejnych 78 sztuk. O tym zamawiający może zadecydować w kolejnych miesiącach” – czytamy w komunikacie.

Oprócz dostaw powyżej wymienionych autobusów, Solaris będzie także realizować ich obsługę serwisową przez 10 kolejnych lat. Łączna wartość zakupionych pojazdów oraz wszystkich dodatkowych usług, przy założeniu, że zamawiający skorzysta z wszystkich opcji, wyniesie zatem ponad 200 mln euro. To jeden z największych kontraktów w historii firmy.

W latach 2003-2004 Solaris dostarczył do przewoźnika ATAC 30 trolejbusów. Ponadto w przewozach regionalnych na przedmieściach Rzymu, firma Cotral wykorzystuje ponad 700 pojazdów międzymiastowych Solaris InterUrbino, wynika z materiału.

Łącznie do Włoch, które są jednym z kluczowych rynków firmy, Solaris dostarczył do dzisiaj ponad 1 800 pojazdów.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów, który do tej pory dostarczył ponad 23 tys. pojazdów. Spółka w 2018 r. dołączyła do grupy CAF.

Źródło: ISBnews