Ministerstwo Transportu Kantonu Sarajewo złożyło zamówienie na 10 przegubowych trolejbusów marki Solaris, podał producent. Wraz z tym zamówieniem Bośnia i Hercegowina dołączy do listy 36 państw z pojazdami Solarisa. Dostawy pojazdów Trollino 18 zostały przewidziane na połowę 2026 r.

„Wraz z tym zamówieniem Bośnia i Hercegowina dołączy do państw, w których nowoczesne autobusy i trolejbusy Solaris obsługują komunikację miejską. Do niedawna lista ta uwzględniała 33 kraje. W ostatnich miesiącach doszły do niej dwie nowe destynacje: Stany Zjednoczone i Kanada. Bośnia i Hercegowina będzie więc już 36. państwem, w którym pojazdy Solaris będą wspierać nowoczesny i ekologiczny transport publiczny” – czytamy w komunikacie.

Przetarg na zakup trolejbusów do Sarajewa został przeprowadzony i sfinansowany przy współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Oprócz tradycyjnych napędów trolejbusowych, przegubowe Trollino 18 dla Sarajewa zostaną wyposażone w baterie, umożliwiające jednoczesne pokonywanie dystansów do 20 km bez przyłączenia do sieci trakcyjnej, podano także.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Spółka w 2018 r. dołączyła do grupy CAF.

Źródło: ISBnews