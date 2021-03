Po rekordowym ubiegłym roku, Solaris Bus & Coach spodziewa się dalszego wzrostu liczby sprzedanych pojazdów w 2021 r., poinformowała spółka. Na ten rok planuje kolejne inwestycje w zakładzie w Bolechowie, m.in. w nowy Magazyn Główny.

„Liczba sprzedawanych pojazdów rośnie z roku na rok. 2020 r. przyniósł sprzedaż 1 560 pojazdów, co jest najwyższą liczbą w naszej 25-letniej historii. Oczekujemy, że ta liczba jeszcze wzrośnie w 2021 r.” – napisał Solaris w odpowiedzi na pytanie ISBnews.

„Nieustannie inwestujemy w infrastrukturę produkcyjną i wdrażamy projekty nastawione na rozwój spółki i prowadzące do usprawnienia procesu produkcyjnego. Projekty wprowadzone w ostatnich latach poprawiły pracę wielu jednostek organizacyjnych, przyczyniając się do wzrostu jakości produkowanych pojazdów. W 2021 r. planujemy m.in. rozpocząć realizację inwestycji obejmującej nowy Magazyn Główny” – dodała spółka, pytana o inwestycje planowane w Polsce w tym roku.

W minionym roku Solaris zanotował wzrost sprzedaży i przychodów do rekordowych poziomów: 2020 r. przyniósł firmie sprzedaż na poziomie 1 560 pojazdów wobec 1 487 sztuk rok wcześniej, a przychody wzrosły o 18,5% r/r do 3,2 mld zł.

Najwięcej autobusów i trolejbusów marki Solaris w ub.r. trafiło do przewoźników w Polsce, Niemczech, Włoszech, Estonii, Czechach, Izraelu i Hiszpanii. W Polsce Solaris 18 rok z rzędu zajął pozycję lidera rynku niskopodłogowych autobusów miejskich z udziałem 53%. W porównaniu z rokiem 2019 oznacza to wzrost udziałów rynkowych firmy w Polsce o 11 pkt proc. (42% w roku 2019). Wśród sprzedanych przez Solarisa autobusów w Polsce w 2020 r. dominują autobusy elektryczne (194 z 365 ogółem sprzedanych sztuk). Całkowita flota Urbino electric w Polsce to ponad 320 pojazdów, dostarczonych do 27 miast, czyli 90% wszystkich elektrycznych autobusów w kraju.

Co według spółki istotne, szczególnie duży wzrost w całkowitej ubiegłorocznej sprzedaży Solaris zanotował w segmencie autobusów z napędami zero- i niskoemisyjnymi. W 2018 r. autobusy hybrydowe, elektryczne i trolejbusy stanowiły łącznie 29% wszystkich sprzedanych pojazdów. W roku 2019 wskaźnik ten wyniósł 40%. Ubiegły rok przyniósł kontynuację tego trendu i zwiększoną liczbę sprzedanych pojazdów z alternatywnym napędem do 44%. Dynamiczny wzrost udziału autobusów elektrycznych w miksie produkcyjnym i sprzedażowym Solarisa jest zgodny z długofalową strategią rozwoju spółki oraz całej Grupy CAF.

Solaris w 2020 r. był największym w Europie producentem miejskich autobusów elektrycznych z udziałem na poziomie 20%. Łącznie w minionym roku spółka dostarczyła 457 autobusów elektrycznych o długości 12 i 18 metrów. To blisko trzykrotnie więcej niż w roku poprzednim, gdy do klientów trafiły 162 modele Urbino electric. Do największych kontraktów na dostawy autobusów bateryjnych zrealizowanych w roku 2020 należały dostawy 130 przegubowych Solarisów Urbino electric do Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie, 90 Solarisów Urbino electric do ATM w Mediolanie i 106 autobusów bateryjnych do BVG w Berlinie.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów, który do tej pory dostarczył ponad 20 tys. pojazdów. Spółka w 2018 r. dołączyła do grupy CAF, która objęła 100% udziałów.

Źródło: ISBnews