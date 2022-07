Solaris przekazał dziś pierwszy autobus wodorowy w komunikacji miejskiej w Polsce. Dzierżawcą Solaris Urbino 12 hydrogen są Miejskie Zakłady Komunikacji w Koninie, podał producent.

„Gospodarka wodorowa staje się obszarem, w który angażuje się coraz więcej sektorów: lotniczy, kolejowy, przemysłowy, energetyczny, mieszkaniowy. Nasza firma obrała ten przyszłościowy kierunek już kilka lat temu, a takie dni, jak dziś są dla nas największą nagrodą i urzeczywistnieniem realizowanych projektów. Miasto Konin otwiera dziś nowy rozdział w komunikacji miejskiej w Polsce – supernowoczesnej komunikacji napędzanej wodorem” – powiedział prezes Javier Calleja, cytowany w komunikacie.

Praca przewozowa autobusu miejskiego Solaris Urbino 12 hydrogen w Koninie wynosić będzie około 300 km dziennie w dni powszednie i w soboty oraz około 200 km w niedziele i święta. Autobus wodorowy będzie można spotkać na liniach miejskich 50, 52, 54, 56 i 59. Tankowanie pojazdu odbywać się będzie na dedykowanej mobilnej stacji tankowania wodoru, zlokalizowanej na terenie ZE PAK w Koninie na ul. Przemysłowej, podano także.

„Przewiduje się, że w Polsce w najbliższych latach będzie jeździć kilkaset autobusów wodorowych. Metropolia Śląska deklaruje zakup 20 takich pojazdów, podobnie jak Wałbrzych i Rybnik, Poznań – 25, a Kraków – nawet 150. Konin rozpoczął dziś tę wodorową rewolucję w Polsce, wytyczając nowe standardy planowania i zarządzania flotami autobusów miejskich” – czytamy dalej.

Włochy, Niemcy, Holandia i Szwecja – to kraje, w których transport publiczny już wcześniej realizowany był przy współudziale solarisowych wodorowców.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów, który do tej pory dostarczył ponad 20 tys. pojazdów. Spółka w 2018 r. dołączyła do grupy CAF.

Źródło: ISBnews