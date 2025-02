Sonel zakłada w strategii na lata 2025-2027 osiągnięcie 300 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2027 r. oraz roczny wzrost zysku netto w jednostce dominującej o co najmniej 10%, podała spółka. Sonel planuje też utrzymanie wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE) na poziomie 17% oraz pozostanie spółką dywidendową.

„Nasza nowa strategia to ambitny, ale realistyczny plan przekształcenia Sonel w globalnego lidera branży pomiarowej. Chcemy nie tylko zwiększać skalę działalności, ale przede wszystkim dostarczać naszym klientom innowacyjne, łatwe w użyciu i funkcjonalne rozwiązania. Chcemy w pełni wykorzystać nasz potencjał, osiągając w 2027 roku 200 mln zł sprzedaży w segmencie mierników i 100 mln zł w segmencie liczników. Dzięki inwestycjom w badania i rozwój oraz współpracy z ośrodkami naukowymi, zamierzamy wyznaczać nowe standardy w branży” – powiedział prezes Tomasz Wiśniewski, cytowany w komunikacie.

Nowa strategia obejmuje trzy kluczowe filary: innowacyjność, transformację cyfrową i ekspansję zagraniczną.

Jednym z filarów strategii jest pełna digitalizacja procesów biznesowych. Sonel inwestuje w nowe technologie informatyczne, wdraża systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz rozwija nowe kanały dystrybucji. Celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej, poprawa komunikacji z klientami i stworzenie bardziej elastycznego modelu biznesowego, podano w materiale.

„Transformacja cyfrowa to dla nas klucz do zwiększenia efektywności i konkurencyjności. Inwestujemy w technologie, które pozwolą nam szybciej reagować na potrzeby rynku i budować jeszcze silniejsze relacje z klientami. To krok, który zapewni długofalowy rozwój i stabilność naszej organizacji” – dodał Wiśniewski.

Sonel ma ambicję stać się dużym globalnym graczem, dostarczając swoje produkty na nowe rynki zagraniczne. Firma prowadzi analizy potencjału rynków międzynarodowych, dostosowując ofertę do lokalnych potrzeb oraz budując silne sieci dystrybucji. Ekspansja poza granice kraju to jeden z kluczowych elementów strategii, który ma zapewnić długoterminowy wzrost przychodów, podano także.

Grupa stawia również na rozwój spółek zależnych, koncentrując się na ekspansji na kluczowych rynkach międzynarodowych. Sonel Singapore rozwinie ofertę dla Azji Południowo-Wschodniej, MBS – Sonel GmbH w Niemczech wzmocni pozycję w regionie DACH, a Sonel India zwiększy udział w przetargach rządowych, zapowiedziano dalej w materiale.

Sonel to producent przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki i telekomunikacji. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Miała 214,5 mln zł przychodów w 2023 r.

Źródło: ISBnews