S&P Global Ratings obniżył rating Grupy Cyfrowego Polsatu do BB z BB+, określając perspektywę ratingu jako stabilną, podała agencja.

„Cyfrowy Polsat zrezygnował z celu długu netto do EBITDA na poziomie 2.0x do 2024 roku i obecnie oczekujemy szczytu tego wskaźnika na poziomie ok. 4.0x w 2023 r. i nadal podwyższonego poziomu 3,6x-3,8x w 2024 r., jako że spółka inwestuje w nowy biznes związany z zieloną energią, który obarczony jest pewnym ryzykiem” – czytamy w komunikacie.

W ocenie agencji, wysoki capex potrzebny na biznes energetyczny będzie prowadził do negatywnych wolnych przepływów gotówkowych w 2023 r., równoważąc odporne wyniki telekomunikacyjne przy rosnących kosztach energii.

„Perspektywa stabilna odzwierciedla nasze oczekiwanie, że przychody ze sprzedaży Cyfrowego Polsatu wzrosną o 5-7% w ciągu następnych 12 miesięcy, z marżą EBITDA utrzymującą się na poziomie 26-27%” – czytamy dalej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews