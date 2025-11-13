SPIE Building Solutions z Grupy SPIE podpisał z siecią sklepów Żabka umowę na czas nieokreślony, która obejmuje kompleksowe wsparcie techniczne i usługi serwisowe dla ponad 3 000 sklepów spożywczych w trzech województwach, podała SPIE.

SPIE Building Solutions będzie odpowiedzialne za obsługę zgłoszeń serwisowych, przeprowadzanie napraw oraz konserwację techniczną urządzeń i obiektów sklepowych. Działania, prowadzone na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego, mają na celu zapewnienie płynnego i nieprzerwanego funkcjonowania ponad 3 000 sklepów, podano.

„Możliwość wspierania codziennej działalności ponad 3 tys. sklepów poprzez zapewnienie obsługi technicznej jest wyrazem zaufania do nas i jakości świadczonych przez nas usług. […] Skala projektu i długoterminowy charakter współpracy pozwalają nam wdrażać rozwiązania łączące wydajność i niezawodność. […] Jest to dla nas kolejny krok w umacnianiu naszej pozycji lidera w zarządzaniu obiektami w Polsce, a także źródło ogromnej satysfakcji z zaufania, jakim obdarzyła nas firma Żabka Polska” – powiedział Project Manager w SPIE Building Solutions Paweł Markiewicz, cytowany w komunikacie.

„Płynne działanie techniczne i konserwacyjne sklepów zapewnia komfort zarówno franczyzobiorcom, jak i ich klientom. Dlatego współpraca z partnerem, który może nas wspierać zespołami wykwalifikowanych techników, szeroką gamą usług i doświadczeniem w zakresie szybkiej i sprawnej obsługi, miała dla nas kluczowe znaczenie” – dodał Dyrektor Działu Utrzymania Sieci Żabka Polska Wojciech Słowik.

SPIE Building Solutions specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami pod kątem technicznym i infrastrukturalnym. Firma zatrudnia ponad 1100 specjalistów i odpowiada za konserwację techniczną ponad 11,5 mln m2 powierzchni budynków.

Grupa SPIE, europejski dostawca usług multitechnicznych w energetyce i komunikacji, osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 9,9 mld euro i skonsolidowaną EBITA w wysokości 712 mln euro w 2024 r.

Źródło: ISBnews