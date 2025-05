Medicalgorithmics podpisał umowę z koreańskim dystrybutorem Wellysis – spinoffem Samsunga, specjalizującym się w projektach z obszaru monitoringu EKG, analiz predykcyjnych i modeli sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej, podała spółka. Na mocy porozumienia platforma DeepRhythm Platform (DRP) oraz algorytmy sztucznej inteligencji DeepRhythmAI (DRAI) zostaną zintegrowane z flagowym urządzeniem S-Patch Wellysis (dopuszczonym przez FDA w USA) i w rezultacie będą dostępne dla wszystkich obecnych oraz przyszłych klientów obydwu firm, w tym w USA.

„Rok 2025 przyniósł dynamiczny rozwój naszej ekspansji globalnej. Jakość naszej technologii i produktów oraz konsekwencja w realizacji strategii rozwoju spowodowały, że pierwsze miesiące tego roku to okres znaczącego wzrostu Medicalgorithmics, w szczególności na rynku amerykańskim. Opublikowane w Nature Medicine wyniki prestiżowego badania DRAI Martini przyniosły ogromny wzrost zainteresowania naszymi produktami, zarówno na dotychczasowych, jak i nowych dla nas rynkach. Nawiązanie współpracy z taką spółką technologiczną jak Wellysis potwierdza wiodącą pozycję naszej technologii i otwiera przed nami kolejne możliwości rozwoju dystrybucji naszych unikalnych produktów na rynku, w szczególności w USA” – powiedział członek zarządu ds. operacji i sprzedaży Jarosław Jerzakowski, cytowany w komunikacie.

To już jedenasta umowa zawarta przez Medicalgorithmics w tym roku, podkreślono także.

Wellysis to spinoff Samsunga, specjalizujący się w projektach z obszaru monitoringu EKG, analiz predykcyjnych i modeli sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej. Jego flagowy produkt – S-Patch – to innowacyjne, bezprzewodowe urządzenie typu „patch – wearable” do monitorowania EKG serca, wspierane Smart Health Processor Samsunga. Dzięki integracji z innowacyjnym oprogramowaniem DRP i DRAI Medicalgorithmics będzie jeszcze skuteczniej analizowało dane pacjentów w czasie rzeczywistym i poszerzy swoją ofertę oraz bazę potencjalnych klientów, podsumowano w materiale.

Medicalgorithmics to globalny dostawca oprogramowania do nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, rozwijający autorskie algorytmy sztucznej inteligencji do analizy danych EKG oraz tomografii komputerowej serca. Zgodnie z nową strategią, która powstała w czerwcu 2023 r. we współpracy z funduszem BioFund – największym akcjonariuszem spółki – firma opiera swoją działalność na nowatorskich technologiach wykorzystujących algorytmy AI i automatyzacje procesów. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews