Polska spółka technologiczna Bioavlee zwalidowała unikalny system Avlee 650, który rewolucjonizuje standardy identyfikacji drobnoustrojów, także w przypadku superbakterii i innych patogenów, podała spółka. Opatentowana przez Bioavlee technologia dyfrakcji laserowej pozwala na skuteczne i szybkie odkodowanie szczegółowych informacji o mikroorganizmach, wykorzystując ich właściwości optyczne oraz morfologiczne.

Walidację systemu Avlee 650 przeprowadził renomowany brytyjski instytut Campden BRI. Uzyskany certyfikat, zgodny z normą ISO1614-6, potwierdza, że Avlee 650 jest zdolne do niezwykle skutecznej oraz wydajnej identyfikacji mikroorganizmów takich jak bakterie, czy niektóre grzyby, podano.

„Opracowanie systemu Avlee 650 to przełom w biotechnologicznym sektorze B&R. Opatentowana przez Bioavlee technologia dyfrakcji laserowej pozwala na skuteczne i szybkie odkodowanie szczegółowych informacji o mikroorganizmach, wykorzystując ich właściwości optyczne oraz morfologiczne. Za sprawą dyfrakcji światła na koloniach badanych drobnoustrojów, powstają specyficzne wzorce, swoisty ‚odcisk palca’ danego patogenu” – wyjaśnił prezes Bioavlee Michał Wronecki, cytowany w komunikacie.

Spółka zaznaczyła, że oprócz COVID-19 i koronawirusów, równie wielkim problemem dla ludzi będą grupy zabójczych i odpornych na antybiotyki bakterii. WHO sklasyfikowała kilkanaście szczepów superbakterii, wobec których obecna medycyna jest niemal bezradna. Kluczowa jest tu m.in. ich właściwa i szybka diagnostyka.

„Już teraz infekcje bakteryjne odpowiadają za 700 tys. zgonów rocznie jednak ta szokująca liczba to jedynie zwiastun tego, co może nas czekać. Niektóre scenariusze zakładają bowiem nawet skok do 10 mln zgonów rocznie w 2050 r. (m.in. prognozy brytyjskiego The Review on Antimicrobial Resistance). Stanie się tak w wyniku szalejących epidemii bakterii z najbardziej groźnych szczepów tych patogenów” – czytamy w komunikacie.

W procesie identyfikacji patogenów, technologii Bioavlee wykorzystuje możliwości chmury obliczeniowej oraz samouczących się algorytmów. Tym samym system redefiniuje sposób identyfikacji mikroorganizmów, eliminując wieloetapowe, manualne procesy. Sprawia, że praca w laboratoriach staje się prostsza i szybsza, a zarazem dokładniejsza. Nowoczesna technologia pozwala uzyskać wyniki w krótkim czasie, z dokładnością sięgającą 98%. Oznacza to efektywność porównywalną do analizy genetycznej przy drastycznie niższych kosztach, podkreślono.

„Zakładamy, że docelowo nasz system będzie obecny w laboratoriach na całym świecie. Szacuje się, że w Polsce zlokalizowanych jest 2,2 tys. laboratoriów, w samej Europie około 50 tys., Ameryce Północnej 70 tys., Azji i Ameryce Południowej ok. 50 tys.” – zapowiada prezes.

Celem Bioavlee jest rozwój sprzedaży urządzeń w Polsce i na świecie (Europa, Brazylia, Korea Południowa, USA) oraz zdobycie pozycji lidera w dziedzinie automatycznych urządzeń laboratoryjnych na rynku kosmetycznym w pierwszym etapie wprowadzenia na rynek Avlee 650. Docelowo odbiorcami wszystkich rozwiązań spółki będą: producenci kosmetyków oraz chemii gospodarczej, komercyjne mikrobiologiczne laboratoria przemysłowe, jednostki badawcze oraz Parki Naukowo-Technologiczne

Źródło: ISBnews