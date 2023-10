Farma Wiatrowa Przyrów – spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu – zawarła z EFG Bank Ltd. umowę kredytu terminowego (termin spłaty to 16 października 2028 r.) do kwoty 360 mln zł, podał Cyfrowy Polsat. Pozyskane środki będą służyły finansowemu zabezpieczeniu realizacji projektu elektrowni wiatrowej o docelowej szacowanej zainstalowanej mocy 50,4 MW.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews