Spółka zależna Famuru, Projekt Solartechnik (PST, sprzedający), wypowiedziała umowę sprzedaży portfela farm fotowoltaicznych wartości do 750 mln zł, podała spółka. Wypowiedzenie umowy nastąpiło z winy kupujących – spółek ALT POL HC 01 (poprzednia nazwa Spoleto) oraz Solis Bond Company Designated Activity Company, podał Famur.

„Sprzedający złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zgodnie z jej postanowieniami, w związku z niewykonaniem przez kupujących obowiązków wynikających z umowy. W wyniku wypowiedzenia sprzedający jest uprawiony do otrzymania od kupujących kwoty 45 mln zł tytułem płatności gwarancyjnej, przy czym w takim przypadku płatność ta zostanie pomniejszona o kwotę ok. 20 mln zł wpłaconą już sprzedającemu do dnia wypowiedzenia umowy tytułem bezzwrotnych przedpłat” – czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że prowadzi dalsze negocjacje z kupującymi w przedmiocie potencjalnej sprzedaży portfela farm fotowoltaicznych i nie wyklucza zawarcia innych umów sprzedaży, dodano.

Umowę przedwstępną w sprawie sprzedaży portfela projektów solarnych za łącznie do 750 mln zł PST podpisało w czerwcu br. (następnie dwukrotnie ją aneksowano). Jej przedmiotem był portfel 184 MW wybudowanych projektów solarnych

Projekt Solartechnik (PST) wybudował elektrownie słoneczne m.in. w Anglii, Belgii, Francji, Niemczech Rumunii i na Węgrzech. W Polsce obecny od 2011 roku, specjalizuje się w projektach fotowoltaicznych, energetyce przemysłowej i farmach wiatrowych. Od maja 2021 r. jest częścią Grupy Famur i TDJ.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie, a od maja 2021 r. realizuje strategię transformacji w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 050 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews