Projekt-Solartechnik – spółka wchodząca w skład segmentu OZE w Grupie Grenevia – zawarła ze spółką niepowiązaną z Grupą Grenevia przedwstępną umowę co-developmentu i sprzedaży portfela projektów farm słonecznych za łączną szacunkową cenę (w enterprise value) w kwocie 19,65 mln euro (równowartość kwoty wynosi około 83,8 mln zł), podała Grenevia. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej oraz umowy subrogacyjnej upływa najpóźniej 28 lutego 2026 r.

Grupa Grenevia (dawniej Famur) to inwestor integrujący i rozwijający działalność w czterech segmentach biznesowych: wielkoskalowej fotowoltaiki (PV) skoncentrowanej w Grupie Projekt Solartechnik (Grupa PST/PST); systemów bateryjnych dla e-mobilności i magazynów energii (e-mobilność) w ramach Impact Clean Power Technology (ICPT); rozwiązań dla sektora dystrybucji energii (elektroenergetyka) na bazie spółki Elgór+Hansen (E+H); rozwiązań dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej w ramach marki Famur. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2024 r. miała 1 869 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews