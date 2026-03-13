Spółka Kobylarnia z Grupy Mirbud złożyła najtańszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę północno-wschodniego obejścia Zamościa w ciągu drogi S17, wartą 361,79 mln zł, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

„13 firm i konsorcjów złożyło oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę północno-wschodniego obejścia Zamościa w ciągu S17, między węzłami Zamość Sitaniec a Zamość Wschód. Podpisanie umowy z wykonawcą planujemy w tym roku. Najniższą ofertęzłożyła firmaKobylarnia (361,7 mln zł),a najwyżej zadanie zostało wycenione przezfirmę Polaqua (614,7 mln zł)” – czytamy w komunikacie.

Zestawienie ofert jest następujące:

Kobylarnia – 361 788 221,95 zł

Budimex – 376 370 444,13 zł

konsorcjum Fabe Polska (lider), Trace Group Hold – 385 363 585,23 zł

Trakcja – 395 842 752,41 zł

konsorcjum Unibep (lider), Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe – 411 407 921,22 zł

konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones – 425 935 663,34 zł

konsorcjum Mosty Łódź (lider), ANTEX II – 431 762 571,70 zł

Porr – 441 967 290,00 zł

Mostostal Warszawa – 448 988 435,46 zł

Duna Polska – 457 451 652,99 zł

konsorcjum Intercor (lider), P.H.U.B. Piotr Pawlica – 461 218 434,53 zł

Strabag – 488 873 956,23 zł

Polaqua – 614 723 611,62 zł, podała Dyrekcja.

„Kolejnym etapem będzie analiza i ocena złożonych ofert. Kryterium oceny stanowić będącena (60%), przedłużenie okresu gwarancji na obiekty mostowe (20%) oraz na ekrany akustyczne (20%). Na tej podstawie wyłonimy najkorzystniejszą ofertę. Jeśli od wyboru nie wpłyną odwołania, dokumentacja przetargowa zostanie przekazana do standardowej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą” – czytamy dalej.

12-kilometrowy odcinek rozpocznie się za planowanym węzłem Zamość Sitaniec, który jest realizowany w ramach budowy poprzedzającego fragmentu S17, prowadzącego z Izbicy. Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 843, w okolicach miejscowości Łapiguz, wybudowany zostanie węzeł Zamość Północ. Następnie droga przetnie istniejącą linię kolejową między Szopinkiem a miejscowością Reforma. Odcinek kończyć będzie się w okolicach Jarosławca i połączy się z budowanym węzłem Zamość Wschód.

Budowa drogi ekspresowej między węzłem Piaski Wschód a granicą z Ukrainą wHrebennemjest podzielona na dziewięć odcinków, o łącznej długości 115 km. Na sześciu z nich GDDKiA ma podpisane umowy z wykonawcami, a zaawansowanie prac jest różne, co wynika z terminu podpisania umów czy uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Trwają prace na odcinkach Zamość Wschód – Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski Południe – Hrebenne o łącznej długości prawie 30 km, a na odcinku Zamość Południe – Tomaszów Lubelski (18 km)przekazywany jestwykonawcy plac budowy.Ponadto na etapie uzyskiwania jest decyzja ZRID dla odcinków Piaski Wschód-Łopiennik (16,3 km),Krasnystaw-Izbica (18,8 km) i Izbica-Zamość Sitaniec (9,9 km). Trwa także przetarg na fragment S17 Łopiennik – Krasnystaw (9 km).Ostatnią częścią S17 będzie ok. 2-kilometrowy odcinek trasy w okolicy Hrebennego prowadzący do planowanego terminala na granicy z Ukrainą. GDDKiA opracowuje dokumentację projektową dla tego odcinka drogi. Planuje także budowę pary Miejsc Obsługi Podróżnych na funkcjonującej już obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego – obecnie jest na etapie uzyskiwania decyzji ZRID, podała Dyrekcja.

Źródło: ISBnews