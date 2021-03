Alpetrol – spółka zależna Onico w restrukturyzacji – zawarł porozumienie ze spółką Claritas Investments, w zakresie realizacji produkcji wodoru z czystej energii w Polsce, podało Onico.

„Porozumienie zostało podpisane przez spółkę zależną od emitenta w celu podjęcia współpracy w zakresie realizacji produkcji wodoru z czystej energii w Polsce oraz rozwoju marketingu i sprzedaży powyższego produktu polskim klientom. Strony uzgodniły, iż zbadają możliwości produkcji czystego wodoru i zrealizują pilotażowy projekt w Polsce” – czytamy w komunikacie.

Zawarcie powyższej umowy może mieć potencjalnie istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej emitenta, podkreśliła spółka.

Onico to jeden z największych niezależnych importerów paliw (zwłaszcza LPG, ON i biopaliw) do Polski. W 2019 r. spółka miała 1,3 mld zł przychodów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews