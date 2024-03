Do TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych przystąpiły Polskie Elektrownie Jądrowe, inwestor budowy pierwszej elektrowni atomowej w naszym kraju, podało towarzystwo.

„Łączy nas podejmowanie ambitnych wyzwań. Celem projektu budowy elektrowni atomowej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polsce, a naszą ambicją jest udział w zapewnieniu ochrony ubezpieczeniowej temu przedsięwzięciu. Dlatego cieszymy się, że członkiem naszego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych została tak ważna dla transformacji energetycznej spółka, jak Polskie Elektrownie Jądrowe” – powiedział prezes TUW PZUW Rafał Kiliński, cytowany w komunikacie.

TUW PZUW już w zeszłym roku podjął strategiczną współpracę ze światowym liderem w tej dziedzinie Nuclear Risk Insurers. Umowa z brytyjskim partnerem, który chroni cywilne instalacje jądrowe w Wielkiej Brytanii i uczestniczy w ponad 300 podobnych projektach na świecie, daje dostęp do know how, a także praktyk i szkoleń, przypomniano.

Należące do Grupy PZU największe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wystąpiło jednocześnie z inicjatywą utworzenia ubezpieczeniowego poolu atomowego, czyli konsorcjum polskich ubezpieczycieli, którzy zapewnią ochronę energetyce jądrowej w naszym kraju.

TUW PZUW to największe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Obejmuje ochroną ubezpieczeniową największe przedsiębiorstwa, w tym z branży energetycznej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 436,12 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews