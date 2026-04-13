Spółka stowarzyszona z Grupy R.Power, w której R.Power posiada 50,1% udziałów, zawarła umowę kredytu w formule project finance z ING Bankiem Śląskim na łączną kwotę ok. 39,8 mln euro oraz 18 mln zł, podał R.Power.

„W ramach finansowania kredytobiorcy udostępniono długoterminowe finansowanie inwestycyjne, które zostanie przeznaczone na budowę realizowanej w Polsce elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 80 MWp, finansowania pomocnicze, w tym na finansowanie podatku VAT od nakładów inwestycyjnych, oraz linię gwarancyjną m.in. na zabezpieczenie zobowiązań realizacji umowy PPA” – czytamy w komunikacie.

R.Power jest producentem energii odnawialnej w Polsce, rozwijającym swoją działalność także w Rumunii, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii oraz Niemczech. Specjalizuje się w rozwijaniu projektów fotowoltaicznych, magazynów energii (BESS) oraz projektów wiatrowych.

