Spółka celowa z Grupy R.Power zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), do kwoty 200,2 mln zł, podał R.Power. Pożyczka może zostać wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów kwalifikowanych budowy elektrowni fotowoltaicznej Słupsk o mocy 105 MWp.

R.Power jest producentem energii odnawialnej w Polsce, rozwijającym swoją działalność także w Rumunii, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii oraz Niemczech. Specjalizuje się w rozwijaniu projektów fotowoltaicznych, magazynów energii (BESS) oraz projektów wiatrowych.

