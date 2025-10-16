AB Kauno tiltai – spółka zależna Trakcji – podpisała z AB LTG Infra umowę na roboty związane z budową nowego nasypu kolejowego na odcinku Ramygala-Berčinai na odcinku od 78 km do 102,43 km w ramach projektu Rail Baltica, odcinek Kowno – Poniewież – granica litewsko-łotewska, podała Trakcja. Wartość umowy to 205,69 mln euro netto. Prace mają być zrealizowane w terminie 852 dni.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Należy do PKP PLK. W 2024 r. miała 2,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews