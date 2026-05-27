AB Kauno tiltai, spółka zależna Trakcji, zawarła wartą 16,76 mln euro netto (ok. 70,97 mln zł) umowę z AB Via Lietuva (litewski zarządca dróg krajowych) dot. przygotowania projektu remontu oraz wykonania robót budowlanych na odcinku drogi magistralnej A1 Wilno-Kowno-Kłajpeda od km 39,299 do km 55,585 po stronie prawej oraz od km 39,728 do km 50,000 po stronie lewej, podała Trakcja.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Należy do PKP PLK. W 2025 r. miała 2,24 mld zł skonsolidowanych przychodów.

