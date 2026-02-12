AB Kauno tiltai, spółka zależna Trakcji, podpisała umowę z AB LTG Infra (Drogi kolejowe Litwy) na zaprojektowanie i budowę infrastruktury kolejowej 31669 na poligonie w Rudnikach, przy czym warunkiem wejścia umowy w życie jest przedłożenie przez AB Kauno tiltai gwarancji bankowej jako zabezpieczenia jej wykonania, podała Trakcja. Wartość netto zawartej umowy wynosi 24 999 999 euro (105 327 496 zł).

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Należy do PKP PLK. W 2024 r. miała 2,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews