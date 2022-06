DataWalk Inc. – spółka zależna Datawalk – otrzymała zamówienia od rządu Squamish Nation z Północnego Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie oraz od nieujawnionej platformy e-commerce z siedzibą w USA, podała spółka.

„Squamish Nation, jako rząd, istnieje od 1923 roku i obejmuje rozległe terytorium otaczające North Shore of Vancouver, BC. System DataWalk zostanie wykorzystany do wspierania Squamish Nation jako wiodącej społeczności w pracy polegającej na badaniu terenów dawnej Indian Residential School w poszukiwaniu wszelkich nieoznakowanych grobów lub szczątków przodków oraz zapewnieniu sprawiedliwości naprawczej i pojednania rdzennej ludności Kanady” – czytamy w komunikacie.



W ocenie spółki, potwierdza to zdolność emitenta do skutecznej obsługi klientów w zastosowaniach inwestygacyjnych oraz może mieć pozytywny wpływ na pozycję konkurencyjną grupy kapitałowej.

W przypadku platformy e-commerce, system DataWalk będzie początkowo wykorzystywany do wykrywania nadużyć w handlu on-line i w przypadku pozytywnej weryfikacji biznesowej otworzy spółce drogę do dalszej ekspansji w tego typu zastosowaniach, podkreślono.

DataWalk to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews