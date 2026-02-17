Smartmedics, spółka pośrednio zależna od Adiuvo Investments w restrukturyzacji, podpisał z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji umowę o dokonanie certyfikacji wyrobu medycznego Smartmedics na zgodność z Rozporządzeniem UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, podało Adiuvo Investments.

„Wyrób medyczny Smartmedics to zminiaturyzowany, przenośny system elektrokardiograficzny, umożliwiający przeprowadzanie pełnego, 12-odprowadzeniowego badania EKG. Urządzenie wyposażone jest we własne oprogramowanie oraz moduł komunikacji bezprzewodowej. Urządzenie współpracuje z dedykowanymi, zintegrowanymi elektrodami Smartmedics, które jako osobny wyrób medyczny upraszczają proces przygotowania pacjenta do badania” – czytamy w komunikacie.

Zakończenie procesu certyfikacji szacowane jest najwcześniej na IV kwartał 2026 r. i jest wymagane z uwagi na zakwalifikowanie ww. wyrobu medycznego do klasy IIa wyrobów medycznych.

Adiuvo rozpoczęło działalność w połowie 2013 r. Działania skupia na selekcji, rozwoju, finansowaniu i komercjalizacji innowacyjnych projektów na rynku międzynarodowym. Jest notowane na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews