Arctic Paper Kostrzyn – spółka zależna Arctic Paper – otrzymała rekompensaty z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach lub podsektorach energochłonnych za rok 2024 w łącznej wysokości 39,5 mln zł, podał Arctic Paper.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,43 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews