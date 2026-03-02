Alchemia, spółka zależna Boryszewa, zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży ruchomości i nieruchomości o powierzchni ok. 25,7 ha położonych w Zawadzkiem, należących do Oddziału Walcownia Rur Andrzej, za cenę łączną 43 mln zł netto, podał Boryszew.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 5,12 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews