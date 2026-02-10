Centurion Finance ASI – alternatywna spółka inwestycyjna z rynku NewConnect – poinformowała o zawarciu przez Centurion Robotics sp. z o.o. umowy z Aeolus Robotics Taiwan Company Limited, na mocy której spółka zależna została przedstawicielem tajwańskiego producenta robotów usługowych na terytorium Polski w zakresie sprzedaży, wdrażania oraz obsługi rozwiązań opartych o roboty autonomiczne.

Umowa dotyczy w szczególności rozwiązań, oferowanych w ramach linii produktowej, robotów do automatycznej dezynfekcji przestrzeni zamkniętych, przeznaczonych m.in. dla sektora medycznego, hotelarskiego, biurowego, przemysłowego oraz obiektów użyteczności publicznej.

„Umowa z tajwańskim producentem robotów usługowych to istotny element strategii rozwoju naszej Grupy Kapitałowej. Liczymy na szereg potencjalnych korzyści biznesowych, z których najważniejszą jest dywersyfikacja źródeł przychodów poprzez wejście w segment robotyki i technologii medyczno-sanitarnych. Uzyskujemy dostęp do innowacyjnej technologii o wysokim potencjale rynkowym, co powinno przełożyć się na naszą pozycję na polskim rynku automatyzacji i robotyzacji, a spółce Centurion Robotics pozwolić odnotować realny wzrost wartości. Całościowo liczymy na stworzenie fundamentów pod dalszą ekspansję produktową i partnerską w Europie Środkowo-Wschodniej” – komentuje umowę z tajwańskim producentem robotów usługowych Bartosz Boszko, Prezes Zarządu Centurion Finance ASI.

Aeolus Robotics Taiwan Company Limited to międzynarodowa firma technologiczna z siedzibą na Tajwanie, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych robotów autonomicznych wspomaganych przez sztuczną inteligencję, systemy nawigacji oraz sensorykę. Oferowane rozwiązania poprawiają bezpieczeństwo sanitarne, efektywność operacyjną oraz automatyzację procesów. Produkty kierowane są zarówno na użytek środowiska komercyjnego, jak i publicznego, znajdując zastosowanie na rynkach Ameryki Północnej, Azji oraz Europy.

Roboty Aeolus Robotics wykorzystują promieniowanie UV-C do eliminacji bakterii, wirusów oraz innych patogenów z powierzchni i powietrza. Kluczowe cechy rozwiązań obejmują:

– autonomiczną nawigację i mapowanie przestrzeni,

– możliwość pracy bez udziału personelu,

– wysoką skuteczność dezynfekcji potwierdzoną testami laboratoryjnymi,

– zastosowanie w szpitalach, klinikach, hotelach, szkołach, biurach, halach produkcyjnych oraz obiektach transportowych,

– ograniczenie ryzyka zakażeń krzyżowych oraz kosztów operacyjnych.

Źródło: Spółka