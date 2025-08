NanoSanguis, spółka zależna NanoGroup, zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę o dofinansowanie projektu: NanOX 4 Kidney – nowej generacji płyn do perfuzji nerek na bazie syntetycznego nośnika tlenu, podała spółka. Całkowity koszt realizacji to 35,93 mln zł, całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 31,31 mln zł, a całkowita kwota dofinansowania: 22,76 mln zł.

„Celem Projektu jest opracowanie i ocena w warunkach badania klinicznego innowacyjnego płynu o wstępnej nazwie NanOX 4 Kidney (lub NanOX 4K) do stosowania w transplantologii w pozaustrojowej perfuzji nerek. W trakcie projektu opracowany płyn perfuzyjny zostanie wykorzystany w procedurze badań przedklinicznych w standardzie na zwierzętach oraz w badaniu klinicznym na ludziach w celu oceny bezpieczeństwa i efektywności stosowania płynu NanOX 4 Kidney do perfuzji nerek ludzkich. Jest to niezbędny etap procedury certyfikacji każdego produktu medycznego i jego rezultatem będzie wprowadzenie NanOX 4 Kidney do praktyki medycznej, co może znacząco poprawić stan pacjentów oczekujących na przeszczep nerki w Polsce, jak i na świecie” – czytamy w komunikacie.



Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczął się w dniu 1 listopada 2024 r. i kończy się 31 grudnia 2029 r. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 listopada 2024, a koszty poniesione dotychczas zostaną zrefundowane zgodnie z zasadami kwalifikacji i dofinansowania.

NanoGroup powstała w 2016 r. w celu konsolidacji w jednej grupie kapitałowej spółek celowych realizujących projekty skupione wokół nanotechnologii. W 2017 roku spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: ISBnews