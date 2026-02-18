Zagraniczna spółka zależna R.Power wygrała aukcję w niemieckim systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii (EEG), przeprowadzonej przez niemiecki urząd regulacyjny Bundesnetzagentur, podał R.Power.

„Na podstawie rozstrzygnięcia aukcji spółka zależna uzyskała prawo do dwudziestoletniego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 11,3 MW, w formie premii rynkowej (Marktprämie) przewidzianej w niemieckim systemie EEG” – czytamy w komunikacie.

System ten opiera się na dopłatach odpowiadających różnicy między ceną określoną w ofercie aukcyjnej a średnią miesięczną ceną energii z instalacji fotowoltaicznej, ustalaną na podstawie cen rynkowych spot. Dzięki przyznanemu wsparciu spółka zależna ma zagwarantowaną minimalną cenę sprzedaży energii elektrycznej. Prawo do wsparcia będzie przysługiwać od momentu rozpoczęcia sprzedaży energii, nie później niż od 20 lutego 2028 r.

R.Power jest producentem energii odnawialnej w Polsce, rozwijającym swoją działalność także w Rumunii, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii oraz Niemczech. Specjalizuje się w rozwijaniu projektów fotowoltaicznych, magazynów energii (BESS) oraz projektów wiatrowych.

Źródło: ISBnews