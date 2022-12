Ciech Soda Deutschland i Ciech Energy Deutschland, spółki zależne Ciech, sprzedały łącznie 467 700 jednostek uprawnień do emisji CO2 pochodzących z darmowej alokacji oraz wcześniej zakupionych z rynku. Wartość rynkowa sprzedanych jednostek EUA wynosi 38,9 mln euro (równowartość 182,7 mln zł), podał Ciech. Równocześnie powyższe spółki zależne oraz Ciech Soda Polska zawarły umowy zabezpieczające zakup 467 700 jednostek EUA na rynku terminowym, z terminem rozliczenia w kwietniu 2023 r.

„Sprzedaż uprawnień oraz zabezpieczenie (łącznie: transakcja) mają wpływ na odpowiedni wzrost poziomu gotówki w CSD i CED oraz mają wpływ na obniżenie skonsolidowanego długu netto Grupy Ciech o ok. 182,7 mln zł, liczonego na dzień 31 grudnia 2022 r. Transakcja ma nieistotny wpływ na poziom skonsolidowanej EBITDA” – czytamy w komunikacie.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,46 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews