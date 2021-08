Spółki celowe Famuru należące do segmentu PV przyjęły ofertę Energi-Obrót – spółki zależnej Energi – na zakup energii elektrycznej z usługą bilansowania do 31 grudnia 2024 r., podał Famur. Wartość umów szacowana jest na ok. 143 mln zł.

„Zarząd […] otrzymał informację o przyjęciu przez spółki celowe z segmentu PV kontrolowane przez Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty będący podmiotem pośrednio zależnym od emitenta, wiążącej oferty złożonej przez Energa – Obrót Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na zakup przez oferenta energii elektrycznej wytworzonej u przyjmujących ofertę w jednostce wytwórczej OZE i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej OSD, na warunkach określonych w ofercie, wraz z usługą bilansowania na czas określony do dnia 31 grudnia 2024 roku” – czytamy w komunikacie.

Przyjęcie oferty jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania zgodnie z treścią oferty i załączonych do oferty projektów umów, które jedynie w celu potwierdzenia wiążących stron warunków, zostaną podpisane w późniejszym terminie, zaznaczono.

„Zgodnie z wiążącymi warunkami oferty szacunkowa wartość wynagrodzenia z tytułu zawartych w następstwie oferty umów na rzecz sprzedających może osiągnąć w okresie ich obowiązywania ok. 143 mln zł i wyliczona została zgodnie ze wzorem wskazanym w projektach umów, będących załącznikami do oferty, w danych okresach rozliczeniowych” – czytamy dalej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Źródło: ISBnews