Dwie spółki zależne R.Power oraz spółka stowarzyszona, w której R.Power posiada 50,1% udziałów, zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowy pożyczek ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na łączną kwotę 774,8 mln zł, a także umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie do 200,2 mln zł, podał R.Power. Środki mają zostać wykorzystane do budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 632 MWp.

„Pożyczka do kwoty 280 mln zł może zostać wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów kwalifikowanych realizacji projektu 'Budowa elektrowni fotowoltaicznej Jaśki o mocy 170 MWp’. […] Pożyczka do kwoty 243,8 mln zł może zostać wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów kwalifikowanych realizacji projektu 'Budowa elektrowni fotowoltaicznej Żydowo-Kieżkowo o mocy 162 MWp’. […] Pożyczka w kwocie do 251 mln złotych może zostać wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów kwalifikowanych realizacji projektu 'Budowa elektrowni fotowoltaicznej Karsinka o mocy 300 MWp’. Kredyt w kwocie do 200,2 mln zł może zostać wykorzystany na pokrycie pozostałych kosztów projektu” – czytamy w trzech osobnych komunikatach.

R.Power jest producentem energii odnawialnej w Polsce, rozwijającym swoją działalność także w Rumunii, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii oraz Niemczech. Specjalizuje się w rozwijaniu projektów fotowoltaicznych, magazynów energii (BESS) oraz projektów wiatrowych.

