Apator i jego spółka zależna FAP Pafal zawarły z Tauron Dystrybucja dwie umowy wykonawcze dotyczące dostawy liczników oraz usługi instalacji i magazynowania na obszarze Smart City Wrocław o łącznej wartości ok. 60 mln zł (bez opcji), podał Apator.

„W ramach zawartych kontraktów Apator SA dostarczy liczniki smart w standardzie OSGP, natomiast FAP Pafal SA (spółka zależna) zrealizuje usługę instalacji oraz magazynowania liczników energii elektrycznej. Całkowita wartość kontraktu dla Grupy Apator wyniesie ok. 60 mln zł, z możliwością zwiększenia do ok. 66 mln zł w przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji” – czytamy w komunikacie.

Umowy wykonawcze są następstwem umowy podpisanej 14 czerwca 2022 roku między TD a konsorcjum spółek Apator oraz Griffin Group Energy Sp. k. Umowa ta obejmuje, oprócz dostaw liczników smart, usługi instalacji i magazynowania, również prace clean-up, które pozostają w gestii Griffin Group SA Energy Sp. k. Realizacja zadań przewidzianych w umowach rozpocznie się jeszcze w pierwszym kwartale 2023 r. i potrwa do trzeciego kwartału 2025 roku, podano także.

„Technologia OSGP to sprawdzony w Europie otwarty standard w zakresie komunikacji i obsługi zdalnego odczytu liczników, charakteryzujący się wysoką skutecznością odczytów i łatwością implementacji. Apator opracował własny licznik energii elektrycznej spełniający wymogi specyfikacji OSGP. Z kolei usługi instalacji i magazynowania liczników zrealizuje zespół świdnickiego Pafalu (w ramach konsorcjum z Energo-Moc Wzorcownia Sp. z o.o.), dysponujący długoletnim doświadczeniem w zakresie prac instalatorskich i serwisowych liczników energii elektrycznej” – czytamy dalej.

Projekt dotyczy wymiany liczników instalowanych od 2015 roku w ramach projektu Smart City Wrocław. W stolicy Dolnego Śląska wdrożono nowoczesną infrastrukturę pomiarową i zainstalowano ponad 400 tys. inteligentnych liczników, z czego ok. 40% stanowią urządzenia Apatora, przypomniano.

Instalacja inteligentnego opomiarowania to jedno z kluczowych zadań polskich operatorów systemów dystrybucyjnych w najbliższych latach i jednocześnie atrakcyjny rynek dla Grupy Apator. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne do 2028 roku 80% liczników w Polsce, czyli łącznie około 13-14 mln urządzeń, ma spełniać wymogi nowego rozporządzenia w sprawie systemu pomiarowego – szacowana ilość liczników do wymiany to ok. 2 mln sztuk rocznie, podkreśla spółka.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2021 r. miała 940,3 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews