Spółki zależne Agory – Wyborcza, Gazeta.pl, Grupa Radiowa Agory oraz Eurozet – wniosły do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zapłatę 134,76 mln zł przeciwko Skarbowi Państwa, podała Agora. Wniesienie pozwu nastąpiło w konsekwencji braku zawarcia ugody pomiędzy spółkami a Skarbem Państwa podczas sądowego posiedzenia pojednawczego, które odbyło się 23 kwietnia 2026 roku.

„Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata na rzecz spółek odszkodowania w łącznej kwocie 134 757 230 zł, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 27 marca 2026 r. do dnia zapłaty, za szkodę wyrządzoną przez brak implementacji przez Rzeczpospolitą Polską w terminie od 8 czerwca 2021 r. do 19 września 2024 r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE. Roszczenie odszkodowawcze spółek obejmuje utracone korzyści w postaci wynagrodzenia, które spółki mogłyby uzyskać od dostawców usług społeczeństwa informacyjnego za korzystanie z ich publikacji prasowych w okresie opóźnienia transpozycji dyrektywy” – czytamy w komunikacie.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych.

