Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie wydał decyzję uchylającą decyzję organu I instancji w całości i umarzającą postępowanie podatkowe spółki zależnej Boryszewa ZM Silesia w sprawie podatku VAT za I półrocze 2015 roku, podał Boryszew. Powyższa decyzja ostatecznie kończy spór podatkowy.

W styczniu 2025 r. Boryszew dokonał ponownej oceny ryzyk związanych z postępowaniami podatkowymi w spółce zależnej ZM Silesia (ZMS) i uznał, że prawdopodobieństwo realizacji negatywnego dla ZMS wyniku tych postępowań jest niewielkie, w związku z czym Boryszew rozwiązał pozostałą część rezerw utworzonych na te postępowania w łącznej kwocie 73 mln zł.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 5,12 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews