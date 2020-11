Sprzedawcę gazu lub energii elektrycznej zmieniło w ostatnim okresie mniej podmiotów niż w analogicznym okresie w latach poprzednich, podał Urząd Regulacji Energetyki (URE).

„Od stycznia do końca września br. na zamianę sprzedawcy gazu zdecydowało się ponad 21 tys. klientów. Jest to wyjątkowo niski poziom zmian w porównaniu do lat ubiegłych – w ostatnich dwóch latach sprzedawcę gazu zmieniało bowiem co roku ok. 53 tys. odbiorców” – czytamy w komunikacie.

W III kw. br. jedynie ok. 3 tys. odbiorców w gospodarstwach domowych (tzw. grupa G) zmieniło sprzedawcę energii elektrycznej, tzn. ponad cztery razy mniej niż w I kwartale 2020 roku, kiedy zmian było ponad 14 tys. jak dotychczas w tym roku na zmianę sprzedawcy energii zdecydowało się niecałe 28 tys. odbiorców z grup G.

„W grupie odbiorców biznesowych (taryfa A, B oraz C) liczba tzw. odbiorców TPA (czyli tych, którzy zmienili sprzedawcę) na koniec III kwartału wyniosła 215 411, a więc wzrosła prawie o 5,5 tys. od końca 2019 r. W sierpniu 2020 r. tylko 147 odbiorców biznesowych dokonało zmiany. Mimo, że wrzesień był nieco lepszy, bo zmian sprzedawcy dokonało 228 odbiorców, to i tak był to jeden z niższych wyników miesięcznych od 10 lat. Wśród odbiorców biznesowych przyczyną zmniejszonej skłonności do zmiany sprzedawcy mógł być m.in. spadek zapotrzebowania na energię spowodowany pandemią” – czytamy dalej.

Łącznie już blisko 900 tys. odbiorców energii elektrycznej i ponad 265 tys. odbiorców gazu w Polsce kupuje prąd i gaz od wybranego przez siebie sprzedawcy.

Źródło: ISBnews